Frühlingskonzert des Wieland-Gymnasiums begeistert

Obwohl die Mitwirkenden zwei Tage vor Konzertbeginn noch mit Schneefall rechneten, konnten sie am Konzerttag in der Aula der Gymnasien dann doch eine frühlingshaft-beschwingte, kurzweilige Stimmung erzeugen. Alle Musik-AGs waren beteiligt - insgesamt ca. 130 Mitwirkende unter der Leitung der vier Musiklehrinnen und Musiklehrer. Die Instrumental AGs boten unterschiedlichste Werke: Eröffnet wurde das Konzert von den Unterstufen - Ensembles: Die Percussion AG sorgte beim Publikum gleich für den richtigen Groove. Michael Porter arrangierte für sein Schülerinnen und Schüler verschiedene Lateinamerikanische Rhythmen, die diese gekonnt darbrachten. Anschließend präsentierten die SchulBand gemeinsam mit der Percussion AG unter der Leitung von Michael Seitz ihr erarbeitetes Programm zum Thema Filmmusik. Nicht nur Jule (5A) am Schlagzeug überzeugte dabei. Fünfzehn Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 12 gaben eine Kostprobe ihres Programms für die im Sommer stattfindenden Abitur - Feierlichkeiten. Betreut wird diese AG ebenfalls von Michael Seitz, der sich hier viele Gedanken und Mühe macht, jedem einzelnen Schüler eine adäquate Instrumentalstimme zu arrangieren.

Das mittlerweile im WG etablierte „Ensemble ad hoc“ brachte Virtuosität ins Konzert. Hier spielen Lehrerinnen und Lehrer gemeinsam mit Eltern und Freunden des WG - Michael Porter gab der Formation den richtigen Groove am Schlagzeug, Michael Seitz am Klavier, Mirjam Seitz solistisch und virtuos an der Geige und Marion Weigele ebenso an der Flöte vermittelten Spielfreude und Spielspaß. Schön, dass auch Kollegen anderer Fachrichtungen: Physiklehrer Valentin Knupfer, Klarientte, und Lateinlehrer Martin Hölze, Fagott, immer wieder Freude haben, mitzuspielen. Solistisch tragt Lorenz Obele auf dem Horn auf. Gemeinsam mit seiner Klavierbegleitung Salome Beck bot er sehr überzeugend eine Kostprobe seines Programms für den Landeswettbewerb Jugend musiziert. Einen großen Teil des Konzerts bestritten die Chöre. Klangschön präsentierten diese unterschiedliche Titel der Filmusik - Hits und unbekanntere Werke gleichermaßen. Dort erklangen Titel wie „der „Cup - Song“, die Lieder aus „ Les Choristes“, Moon River, Wenn ich einmal reich wär, „My heart will go“ on und viele mehr. Die Chöre sorgten somit für Kino - Atmosphäre und zeigten die Früchte ihrer intensiven Probenarbeit.