Frühlingserwachen am Studienkolleg St. Johann

Es wird wieder bunt auf dem weiten Gelände des Studienkollegs St. Johann. Blumen blühen und die Schülerinnen und Schüler nutzen die wärmeren Temperaturen und verbringen ihre Mittagspausen gerne im Freien bei Spiel und Spaß. Auch etliche Arbeitsgemeinschaften nehmen mit dem Erwachen der Natur wieder volle Fahrt auf.

Die Wald AG unter der Leitung Eckard Lehmanns war in der zweiten Märzwoche mit dem Pflegeschnitt der Weide im Innenhof beschäftigt. Tote Äste wurden entfernt, überalterte Äste entlastet, der einseitige Wuchs wurde durch die Maßnahmen stabilisiert. Um die mehrere Meter hohe Weide zu schneiden, deren Blüten und Kätzchen im zeitigen Frühjahr eine fantastische Nahrungsquelle für die Bienen der St. Johanner Bienenstöcke darstellen, benutzten die Jungen von der Wald AG Astscheren mit Teleskop-Stangen und Handsägen.

Auch die Kraut & Rüben AG unter der Leitung von Birgit Maier und Elke Klein kann sich nun wieder draußen im Schulgarten treffen. Es gibt in diesem Jahr spannende neue Gartenprojekte. Paul Müller, der Hausmeister des Studienkollegs, hat für den Schulgarten ein ganz besonderes Hochbeet mit Dach für das Anpflanzen von Tomaten gebaut. Die ersten Pflänzchen, Blumen und Kräuter sind bereits gesät und gedeihen prächtig. Die Arbeit der Schulgarten AG wurde in diesem Jahr mit einer großzügigen Spende des Freundes-und Förderkreises unterstützt. Damit wird die Erweiterung des Schulgartens mit interessanten Pflanzideen in der kommenden Gartensaison garantiert.

Nachhaltigkeit und Schülerengagement in AGs gehen am Studienkolleg auf vielfältigste Weise zusammen. Die Teilnahme an AGs ist im Aufbauzug ab Klasse 7 fester Bestandteil. Der Aufbauzug bietet Schülerinnen und Schülern aller Schularten die Möglichkeit für einen geschmeidigen Wechsel aufs Gymnasium in die Klasse 7 und führt in insgesamt neun Jahren an weiterführenden Schulen zum Abitur. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf der persönlichen Entfaltung, Profilierung und Förderung. Musikalische Talente, Theaterspiel oder sportliche Interessen werden gefördert, grüne Projekte realisiert und so wird am Studienkolleg auch die christliche Verantwortung für die Schöpfung wahrgenommen.

Am Mittwoch, 10. April 2024, um 16.30 Uhr findet ein Informationsnachmittag zum Aufbaugymnasium ab Klasse 7 statt. Schülerinnen und Schüler der Klassen 6 und ihre Eltern sind herzlich dazu eingeladen!