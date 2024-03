Zur kürzlich stattgefundenen Frühjahrsversammlung der Gartenfreunde Riedlingen e.V. waren zahlreiche Mitglieder und Gäste erschienen. Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Christian Masetti hielt Andrea Hini, Fachfrau von den Baumschulen Schlegel, den Vortrag zum Thema „Garten im Klimawandel“.

Allseits bekannt und wissenschaftlich nachgewiesen sei künftig mit immer häufiger wiederkehrenden Extremwetterereignissen wie Hitzewellen, Starkregen und Sturm zu rechnen. Um insbesondere den Phasen großer und lang anhaltender Trockenheit zu begegnen, kämen verschiedene geeignete Bepflanzungen in Frage. Sogenannter „englischer Rasen“ sei bei ungenügender Beschattung und daraus resultierender aufwendiger Bewässerung nicht empfehlenswert. Dagegen wären robuste, Schatten spendende und Feuchtigkeit speichernde Klimabäume wie z.B. Kugelahorn, Blumenesche, Blasenesche aber auch verschiedene Sorten von Zieräpfeln, Weidenblättrige Birne etc. als sehr hitzebeständig einzustufen. Trockenheit verträglich seien auch wenig Wasser beanspruchende Stauden wie Blauraute, Fackellilie, Heiligenkraut, Küchenschelle, Prachtkerze, Steppen- und Wolfsmilch, zartes Federgras oder sogenanntes Engelhaar. Bei wärmeliebenden Gemüsesorten wären Kohlrabi, Rote Beete, Paprika, Kürbis, Tomaten, Aubergine zu erwähnen. Und in milden Wintern könnten in Deutschland an geschützten Stellen sogar echte Feigen gedeihen. Gleiches gelte für Kiwi Beere. Wichtig sei bei allen Pflanzen das Gießen und Zuführen von Nährstoffen, insbesondere bei frisch gepflanzten Bäumen.

Abschließend wurde der Termin für den geplanten Jahresausflug der Gartenfreunde auf Samstag 22. Juni zur Gartenschau in Wangen/Allgäu festgelegt. Nähere Informationen hierzu werden rechtzeitig in der Tagespresse bekannt gegeben.