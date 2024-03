Frühjahrskonzert in neuen Uniformen

Das Frühjahrskonzert des Musikvereins Neufra begann mit einem gelungenen Auftritt der Gemeinschaftsjugendkapelle, die unter der Leitung von Johanna Hofmann steht. Mit den Stücken „Siyahamba“ von Luigi di Ghisallo, „Pirates of the Caribbean 1: The Curse of the Black Pearl“ von Klaus Badelt und „Eyes Open“ von Taylor Swift wurde den Gästen eine musikalische Vielfalt dargeboten. Die Jungmusiker führten nach kräftigem Applaus gerne noch eine Zugabe auf.

Der Musikverein präsentierte sich unter der Leitung des Dirigenten-Duos Vinzenz Jochum und Karl Spöcker in neuen Uniformen, die anlässlich des 100-jährigen Jubiläums beschafft wurden. Mit dem Werk „Freetime“ von Ralf Uhl brachten die Musikanten mit fröhlichen Klängen die Gefühle, die zu Beginn eines Urlaubes entstehen, auf die Bühne. Die musikalische Urlaubsreise führte an die Küste Japans - „Sea of Wisdom“, das von Daisuke Shimizu komponiert wurde, stellte die beeindruckende Stimmung des Meeres dar. Als weiteres Reiseziel wurde New York angesteuert. Diese pulsierende und überwältigende Stadt wurde mit der „New York Overture“ von Kees Vlak vorgestellt. Der anschließende „Tölzer Schützenmarsch“ von Anton Krettner entließ die Besucher in eine kurze Pause. Mit „North and South“ von Bill Conti wurden die Zuhörer in den zweiten Konzertteil entführt. Daraufhin wurde der Stil auffallend geändert, indem die Musiker die Jazzmusik aufleben ließen. Die Besucher wurden dabei in die Welt der „Kings of Swing“ versetzt. Der Komponist Dick Ravenal legte den Fokus auf die Solos der Percussion. Während das folgende Stück „Sound of Silence“ von Paul Simon zum Nachdenken anregte, sorgte das bekannte Medley „Tribute to Roxette“ zum Abschluss hingegen für Spaß und heitere Stimmung. Das Publikum war begeistert.

Die Vorstände bedankten sich insbesondere bei Johanna Hofmann für die großartige Arbeit als Jugenddirigentin. Ein besonderer Dank galt außerdem den beiden Dirigenten der aktiven Kapelle - Vinzenz Jochum, der trotz seines Studiums im Ausland soweit es ihm noch zeitlich möglich war, weiterhin dirigierte und Karl Spöcker, der das Dirigentenamt ebenfalls vorübergehend übernahm und der es ermöglicht hat, regelmäßige Proben abhalten zu können. Der Verein ist weiterhin auf der Suche nach einem/einer Dirigent/in und freut sich über diesbezügliche Kontaktaufnahme.

Zwei Zugaben rundeten den gelungenen Konzertabend ab.