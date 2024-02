Frühgottesdienst rückt den Menschen in den Blickpunkt

Am Freitag starteten wieder die Frühgottesdienste, die von Laien gestaltet werden in der Spitalkirche. Gabriele Müller-Rautenberg beginnt die Andacht mit der Erzählung einer privaten Begebenheit, in der eine Freundin aus Glasgow trotz Streiks und Verspätungen mit Hilfe eines Passagiers, den sie in Frankfurt am Flughafen kennengelernt hat, sie mit dem Leihwagen nach Biberach mitnimmt, welch eine große menschliche Geste. Sie sagte: „Der Mensch ist das Beste“. Damit war das Motto für den ersten Frühgottesdienst in der Fastenzeit gefunden. „Nämlich einen wertschätzenden Blick auf unsere Mitmenschen zu werfen“.

Die Welt mit anderen Augen sehen - mit den Augen Gottes: Hilde Brenner erweiterte das Thema mit dem ersten Schöpfungsbericht, der mit dem Satz gipfelte „Und Gott sah, dass es gut war“. Auch mit den menschlichen Abgründen im Alltag, in der großen und in der kleinen Welt, in der Familie, der Nachbarschaft, in der Politik. Dennoch schenkt Gott immer wieder seinen Segen. Sein bedingungsloses Ja zum Menschen mündet in seinem Schutz, dass sie, die Menschen im Guten wachsen können.

Es ist wichtig, dass Du da bist: Elke Gutermann fokussierte ihre Gedanken auf das „Nicht wissen“, dass manche Menschen es nicht erkennen, dass es wichtig ist, dass sie da sind, dass es gut tut sie zu sehen, dass ihr Lächeln trösten kann und dass es einfach wohltuend ist in ihrer Nähe zu sein (Leider gibt es auch das Gegenteil). Und „Manche Menschen wissen nicht, dass sie ein Geschenk des Himmels sind.“

Einander ansehen und das Ansehen schenken: Veronika Lamprecht hat mit ihren Anmerkungen zum „Ansehen des Menschen“ erinnert, dass wir mit leuchtenden Augen und strahlendem Gesicht viel bei unseren Mitmenschen verändern können.

Beim Friedensgruß erinnert sie, dass man sich gegenseitig erträgt. Anscheinend heute schwieriger denn je. Aber Apostel Paulus hat dies auch schon erlebt.

Wenn ich mich selbst nicht leiden kann, dann fällt es mir schwer andere Menschen und auch Gott zu mögen.

Gaby Müller-Rautenberg schränkt allerdings ein, dass es nicht immer einfach ist, die Menschen uneingeschränkt positiv wahrzunehmen. Allerdings sagt Jesus: „Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst“.

Mit dem Lied „ ..bis wir uns wiedersehen“ begleitet auf der Gitarre von Aja Gratz ging es hinüber zum Frühstück. Am Ende des „Frühgos“ sagte eine Teilnehmerin. „Das hat mir gut getan.“