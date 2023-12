Frühgottesdienst „Aufbruch wagen und loslassen“

Wenig Besucher?, weit gefehlt, selbst nach der langen Pause war die Kirche um 6 Uhr morgens fast voll.

Das Winterwetter konnte selbst Radfahrer nicht abhalten, geistliche Impulse vom Vorbereitungsteam aufzunehmen. Durch gemeinsames Singen kam eine morgendliche Freude auf. Das Dramaturgie-Team um Gaby Müller- Rautenberg mit ihren Mitstreiterinnen Hilde Brenner, Elke Guterman und Veronika Lamprecht hatte dieses Thema „Aufbruch“ gut aufbereitet, immer mit Verweisen auf biblische Texte. Der Morgengruß begann mit Gesten und den Sätzen wie: Ich wachse und werde und beginne den Tag im Einklang mit der Welt. In der Einstimmung ist auch die Aufforderung: „Ein Segen sollst Du sein“ ein guter Beginn. Die Mutmachgeschichte, Aufbruchgeschichte von Abraham zeigt uns, dass wir selbst im hohen Alter noch einen Aufbruch wagen können. Das kann gelingen, wenn wir Gott vertrauen, auch wenn der Aufbruch sich nicht ganz mit unseren Erwartungen deckt. Die Definition „Aufbruch“ wurde auch mit den Begriffen, altes zurücklassen, nicht nachtragen, neu anfangen verbunden. „Mutmach-Bitten an Gott“ verstärkten den Grundgedanken dieses Morgens. Insbesondere die Bitte um Mut, Liebe, Fantasie und Entschlossenheit immer wieder neu zu beginnen. Mit den Liedern „Da berühren sich Himmel und Erde“ und dem Schlusslied „Aufstehn, aufeinander zugehn …“ von Clemens Bittlinger endete dieser Frühgottesdienst. Andreas Hämmerle am Klavier unterstützte gekonnt und mit Freude den Gesang. Dann ging es gemeinsam zum Frühstück ins katholische Gemeindezentrum St.Martin, wo frischer Kaffee und Tee, Brot und auch selbstgemachte Marmeladen vorbereitet waren.