Friedrich-Adler-Realschule im Seniorenzentrum Laupheim

Letzte Woche hatte die Friedrich-Adler-Realschule ihre Projektwoche. Ein Projekt hieß: „Honig im Kopf ‐ wir erkunden den Kampf gegen die Demenz“.

Mittwochs lernten die Schüler der Klassen 6 bis 8 einiges zu dem Thema in der Demenzpartnerschulung durch die Pflegedienstleitung der Sozialstation Laupheim-Schwendi und Demenzlotsin Monika Adolph. Unser Gehirn ist ein Wunderwerk ‐ was es alles leistet, ohne dass wir es beeinflussen können. In der Schulung ging es viel um den Umgang mit Menschen, die an Demenz erkrankt sind, aber auch um die Diagnose und ihre Vielfältigkeit.

Die 27 Schüler hatten viele Fragen und bekamen Antworten. In der Schule haben sie eine Art Alterssimulator getestet ‐ gar nicht so einfach, wenn die Sinne wie hören, sehen, tasten, schmecken, riechen plötzlich schwinden. Handschuhe anziehen und sich dann die Schuhe binden oder das Handy bedienen müssen, kann eine Herausforderung sein. Diese Vorbereitungen sensibilisierte die Schüler auf den nächsten Tag in der Praxis.

In vier Gruppen besuchten sie die Tagespflege und die Betreuungsgruppe Lichtblick der Sozialstation Laupheim. Es wurde gemeinsam gegessen. Jung und Alt verstanden sich sofort, keinerlei Berührungsängste und am Ende etwas Wehmut, weil die Zeit viel zu schnell vorbei war. Es wurde viel erzählt, gelacht, Martinslaternen gebastelt, während die Schüler Martinsgeschichten vortrugen und mit den Gästen Martinslieder sangen.

Rundum war es eine Begegnung mit viel Herz und das Beste ist, die Lehrerinnen Simone Hartmann und Sandra Lemke planen mit Frau Adolph schon das kommende Jahr und einige der Schüler möchten in den Ferien wieder in die Gruppe und Tagesbetreuung kommen um die Gäste wiederzusehen.

„Herzlichen Dank an Frau Lemke und Frau Hartmann, den Schülern und Schülerinnen, unseren Mitarbeitern und den ehrenamtlichen Helfern im Lichtblick ‐ solche Projekte sind wunderschön und sicher erweiterbar. Es könnten auf Dauer richtige Bindungen und Patenschaften entstehen, die über Jahre halten können. Unsere Senioren freuen sich immer über Besuch von Kindern und Jugendlichen, weil es Momente sind die ins Herz gehen“, so Monika Adolph.