Freundschaftstreffen Biberach mit Ravensburg

Manuel Mohr als Präsident der Round Table Vereinigung Biberach hat die Round Table Vereinigung Ravensburg mit Präsident Raphael König zum Freundschaftstreffen ins Schützenhaus in Eberhardzell eingeladen. Vorstand Manfred Lämmle von der Schützengesellschaft Hummerstried hat die Round Table Männer im Schützenhaus begrüßt und sich für die Unterstützung bei der Jugendarbeit bedankt. Durch ihren persönlichen Einsatz und die Offenheit und Freundschaft werden viele Vereine durch Aktionen der Round Table Mitglieder unterstützt, sagte Lämmle. Bei der Vorstellung der Gemeinde Eberhardzell hob Lämmle die gute wirtschaftliche Situation und das rege Vereinsleben der Gemeinde hervor. Die Mitglieder der Schützengesellschaft haben für die Gäste einen Wettkampf im Luftgewehr- und Bogenschießen vorbereitet. Von den besten zwölf Schützen jeder Gruppe wurden die Ergebnisse gewertet. Die Ravensburger Round Table Schützen haben beim Luftgewehr- und Bogenschießen die besseren Ergebnisse erzielt. Manuel Mohr hat sich bei den Mitgliedern der Schützengesellschaft und Vorstand Manfred Lämmle für den kurzweiligen und angenehmen Abend im Schützenhaus in Eberhardzell bedankt. Für einige der Gäste war das intuitive Bogenschießen eine angenehme Art aktiver Entspannung. Durch das Bogenschießen wird die Selbstsicherheit, die Achtsamkeit und die innere Ruhe gefördert. Das Bogentraining in der Sportbogenhalle in Eberhardzell findet jeweils Dienstags und Freitags statt.

