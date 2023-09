Freizeit des Gemeindeclubs Laupheim

Bei schönstem Spätsommerwetter verbrachte der Gemeindeclub für und mit psychisch kranken Menschen eine Freizeit in Pfronten im Allgäu. Am ersten Tag stand eine Bootsfahrt auf dem Forggensee im Programm. Nach einem üppigen Frühstück ging es am nächsten Tag mit Sessellift und Gondel auf die Alpspitze. Dank super Wetter hatten wir eine tolle Aussicht. Abends besuchten wir ein Bauerntheater, bei dem alle Gäste herzhaft lachen konnten. Am dritten Tag ging es nach einem Besuch der schönen Wieskirche und dem Mittagessen wieder zurück nach Laupheim. Dort endete die schöne und gut gelungene Freizeit. Foto: Gemeindeclub Laupheim

