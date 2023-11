Freitagstisch: Freude über eine Spende

Große Freude beim Team des „Freitagstisch“, der alle 14 Tage gemeinsemes Mittagessen im Evangelischen Gemeindehaus ermöglicht. Für die Firma Rommel Bürotechnik überbrachte Geschäftsführer Benno Rommel einen symbolischen Scheck in Höhe von 500 €. Der Freitagstisch möchte auch Menschen mit geringem Einkommen die Teilnahme am Essen und Beisammensein ermöglichen. Dazu helfen solche großzügigen Spenden ganz besonders. Gerade in der kalten Jahreszeit ist die erfahrene Gemeinschaft rund um das Mittagessen ein wohltuender Beitrag für viele Menschen.

