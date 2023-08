Das kommende Wochenende hat wieder einige spannende Veranstaltungen auf Lager. Von Konzert über Freiluftkino bis hin zu historischen Umzügen und Schauhandwerk: das kulturelle Angebot ist breit. Hier gibt es einige der Angebote im Überblick.

Rock im Rondell

Im Rondell an der Biberacher Stadthalle tritt am Sonntag, 13. August, die oberschwäbische Kult–Rock–Band „Cold Turkey“ auf. Das Rondellkonzert beginnt um 19 Uhr, der Eintritt ist frei.

„Cold Turkey“ treten in beim Biberacher Rondellkonzert auf. (Foto: Manfred Fakler )

Kinoabende unter freiem Himmel

Am Freitag, 11. August, zeigt der Riedlinger Kinoverein beim Open–Air–Kino in der Lange Straße den neuen Eberhofer–Krimi „Rehragout–Rendevous“, am Samstag, 12. August, folgt Steven Spielbergs Coming–of–Age–Film „Die Fabelmans“. Die beiden Filme beginnen zwischen 20.45 und 21 Uhr, es gibt 300 Sitzplätze.

Der Eintritt kostet neun Euro, Kunden der VR Bank Riedlingen–Federsee bekommen drei Euro Rabatt. Bei schlechtem Wetter wird die Vorführung ins Kino verlegt.

Kino unter freiem Himmel gibt es in der Langen Straße in Riedlingen. (Foto: Georg Kliebhan )

Und noch mehr Open–Air–Kino

Ebenfalls ein Freiluftkino gibt es am Wochenende in Oberstadion. Das Open–Air–Kino zeigt dort am Freitag, 11. August, ab 21.15 Uhr den Film „Einfach mal was Schönes“ von Karoline Herfurth auf dem Platz vor dem Krippenmuseum.

Am Samstag, 12. August, folgt um 21.15 Uhr der Streifen „Der Nachname“ von Sönke Wortmann. Ein Ticket kostet sechs Euro, bei schlechtem Wetter wird der Kinoabend in den Bürgersaal verlegt.

In Oberstadion öffnet auch in diesem das Open-Air-Kino. (Foto: KHB )

Musik, Tanz und Historie

Zehntausende Besucherinnen und Besucher erwartet Rot an der Rot bei seinem Dorffest am Samstag, 12., und Sonntag, 13. August. Los geht im historischen Ortskern am Samstag schon frühmorgens mit einem Flohmarkt, ein erster Höhepunkt des Dorffests ist der Einzug des Dorfvolks und der historischen Gruppen um 10 Uhr.

An beiden Tagen wird neben dem historischen Spiel den Tag über von vielen Musikkapellen und Tanzgruppen aus der ganzen Region Unterhaltung geboten, ebenso gibt’s ein Kinderprogramm.

Handwerker zeigen am Sonntag beim Dorffest in Rot an der Rot ihr Können. (Foto: J. Hanss )

Am Sonntag wird ab 11 Uhr der Handwerkertag eröffnet, bei dem Bauern den Umgang mit traditionellen Geräten aus der Landwirtschaft und Handwerker ihre Künste zeigen.

Für Autoliebhaber gibt es am Sonntag im Innenhof der Ökonomie zahlreiche Oldtimer zu bestaunen.

Göckelesfest Allmendingen

2000 Hähnchen braten zum Göckelesfest am Samstag und Sonntag, 12. und 13. August, am Vereinsheim „Hasenstüble“ in Allmendingen am Spieß. Der Kleintierzuchtverein, der das Fest seit mehr als 40 Jahren veranstaltet, rechnet mit mehreren Tausend Besuchern.

Der Hähnchenverkauf startet am Samstag um 11.30 Uhr. Ab 17 Uhr spielt die Kapelle „Wahnsinn“. Am Sonntag geht’s auf der Festwiese ab 10 Uhr mit dem Frühschoppen weiter.

Die Hähnchen vom Allmendinger Göckelesfest sind ein echter Renner. (Foto: Körner )

Schauhandwerk und regionales Bier

Das Museumsdorf Kürnbach lädt am Sonntag, 13. August, zum Oberschwäbischen Biertag ein. Dort erwartet die Gäste zwischen 10 und 18 Uhr Schauhandwerk, Führungen, Vorträge und Kinderprogramm.

Genuss, Information und Unterhaltung inmitten uralter Strohdachhäuser bietet der Oberschwäbische Biertag am Sonntag, 13. August, im Museumsdorf Kürnbach. (Foto: Landratsamt )

Im Eintrittspreis (Erwachsene sechs Euro, Familien zwölf Euro) sind Kostproben regionaler Biere inbegriffen. Der Fassanstich findet um 11 Uhr statt.