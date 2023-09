Für alle Feierfreunde ist etwas dabei: Vom Konzert bis zum gemütlichen Biergarten–Ambiente hat das Wochenende in der Region allerhand zu bieten.

Die Gigelberghalle bebt

Mehr als 20 verschiedene musikalische Acts lassen beim Free Flow Festival den Biberacher Gigelberg beben — am Freitag, 1. September, ab 15.30 Uhr sowie am Samstag, 2. September, ab 15 Uhr. Auf der Bühne stehen neben den Bands Culcha Candela und Glasperlenspiel auch die Rapper Symba, OG Keemo, Majan und Afrob.

Zur Aftershowparty in der Gigelberghalle spielen verschiedene DJs. Besucherinnen und Besucher können sich außerdem auf ein Riesenrad, einen „Chill–out–Bereich“ sowie Foodtrucks und Getränkestände freuen. Konzerttickets für rund 40 Euro gibt es online und an der Kasse vor Ort.

Biergarten auf dem Marktplatz

Rund um den Munderkinger Marktplatz richten die Vereine am Samstag, 2. September, und am Sonntag, 3. September, das Brunnenfest aus. Fassanstich ist um 16 Uhr. Für Getränke ist gesorgt, ebenso wie für schwäbische Kulinarik. Kinder können sich im „Kinderland“ austoben.

Ab 20 Uhr spielen die Rangers & Friends auf der Showbühne am Marktplatz. Gleichzeitig steigt im Jugendhaus eine DJ–Party. Am Sonntag findet ab 11 Uhr der Frühschoppen statt, gefolgt von musikalischer Unterhaltung und allerlei Angeboten der Vereine. Um 18 Uhr endet das Brunnenfest.

Ein Fest im Tal und in der Luft

Zur Flugplatzfest in Sonderbuch bei Blaubeuren werden am Sonntag, 3. September, zum Fly–In ab 10 Uhr zahlreiche Flugzeuge aus dem In– und Ausland erwartet. Für Besucher besteht die Möglichkeit, selbst in einem Cockpit Platz zu nehmen oder in Motorflugzeugen abzuheben.

Wer lieber festen Boden unter den Füßen hat, kann sich unterdessen mit einer Fliegerwurst versorgen oder am Süßwarenstand naschen. Die Fliegerfrauen laden zu Kaffee und Kuchen, Kinder können sich in einer Hüpfburg und auf dem Spielplatz vergnügen. Der Eintritt ist frei und es sind kostenlose Parkplätze am Flugplatz vorhanden.

Party im Klostergarten

Der Klostergarten Wiblingen bei Ulm steht an diesem Wochenende von Freitag bis Sonntag ganz im Zeichen des „Wein & Street Food Festivals„. 15 Trucks und Essensstände bieten verschiedene Köstlichkeiten, außerdem ist für anti–alkoholische Getränke, regionales Bier und Weinspezialitäten gesorgt. Zur musikalischen Untermalung spielen Live DJ´s.

Feierlaune und Weltraumreise

Astronomie–Fans sind am Samstag, 2. September, ab 13 Uhr zum Sommerfest und Familientag der Sternwarte Laupheim eingeladen. Während die Jugendgruppe verschiedene Programmpunkte anbietet, ist für Speisen und Getränken gesorgt.

In der Planetariumskuppel läuft die Kindershow „Captain Schnuppes Weltraumreise“, ab 19 Uhr gefolgt von der Show „Sonne tanken“. Für die Veranstaltungen in der Planetariumskuppel benötigen Besucher ein Ticket, dagegen ist der Besuch der Sternwarte kostenlos möglich.