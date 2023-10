Frederick-Tag der Gemeinde- und Jugendbücherei Ertingen

Immer, wenn die Gemeinde- und Jugendbücherei Ertingen für die Kinder zur Bücher-Bühne wird, dann ist in Ertingen Frederick-Tag.

Am Mittwoch, 18. Oktober, fand in der Kultur- und Sporthalle die Lese-Show „Flätscher, die Sache stinkt“ mit der bekannten Auorin Antje Szillat statt. Sie hatte bei ihrem Buch „Flätscher, die Sache stinkt“ nicht nur eine Lesung geplant, sondern die Kinder konnten hier das Kapitel gleich mitmachen und wurden mit Tanz und Mit-Leser packend in die Handlung des Buches mit einbezogen. Am Schluss gab es eine Fragerunde, in der alle Kinder noch einen weiteren persönlichen Einblick in das Autorenleben von Antje Szillat bekommen hatten. Zusätzlich gab es bei einem Quiz noch Kleinigkeiten sowie Bücher von Szillat zu gewinnen. Es war für alle Kinder der Klassen eins und zwei der Grundschule Ertingen ein interessanter und abwechslungsreicher Vormittag, an dem alle viel Spaß hatten.