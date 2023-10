Frederick-Tag an der Donau-Bussen-Schule Unlingen

Im Rahmen des Frederick-Tags fand auch in diesem Jahr an der Donau-Bussen-Schule in Unlingen eine Autorenlesung statt. Alljährlich im Oktober widmet sich das landesweit bekannte Literatur-Lese-Fest der Faszination des Lesens bei Lesungen, Bibliotheksveranstaltungen und Schreibwerkstätten. Die Maus Frederick des gleichnamigen Kinderbuchs von Leo Lionni ist die Namenspatronin des Frederick-Tages. Sie sammelt fleißig Wörter, Farben und Sonnenstrahlen und denkt sich selbst Geschichten aus, die als Vorräte für die grauen und kalten Wintertage dienen.

Auch die Unlinger Schüler*innen der dritten und vierten Klassen konnten an diesem Vormittag farbenfrohe Wörter und außergewöhnliche Lieder sammeln, als Martin Lenz mit seinen Geschichten und Instrumenten die Augen der Kinder im Musiksaal der Donau-Bussen-Schule zum Strahlen brachte. Dank der finanziellen Unterstützung des Schulvereins der Donau-Bussen-Schule konnte auch dieses Jahr wieder ein Kinderbuchautor vor Ort sein.

Den gespannten Zuhörern las der Musiker und Kinderbuchautor aus Winterlingen Ausschnitte aus seinen Büchern „Pokkis Traum“ und „Pokki in Afrika“ vor, die zusammen mit dem bekannten Autor Manfred Mai entstanden sind. Die Abenteuer des kleinen Pinguins namens Pokki untermalte er durch musikalische Einlagen, welche die Kinder immer wieder zum Schmunzeln und Mitklatschen brachten. Lenz las den Kindern außerdem noch kurze Ausschnitte aus „Ein schönes Geheimnis“ und „In unserer Straße ist immer was los“ vor, die ebenfalls durch passende Lieder abgerundet wurden.

Gerne nahm sich Martin Lenz am Ende der Lesung Zeit, um die unzähligen Fragen der Schüler*innen zum Leben eines Schriftstellers zu beantworten. Er verstand es dabei, den Kindern durch seine Erzählungen nicht nur eine spannende und lustige Unterhaltung zu bieten, sondern animierte sie dazu, selbst viele Bücher zu lesen, aber auch zu Papier und Stift zu greifen und eigene Geschichten zu schreiben. Zusätzlich richtete er noch eine persönliche Nachricht an die Kinder, die auch Thema in vielen seiner Kinderbücher ist. Er riet ihnen dazu, mutig zu sein und sich zu trauen, die eigenen Träume zu verwirklichen. Und wer weiß, vielleicht saß am Frederick-Tag schon eine künftige Autorin oder ein künftiger Autor im Publikum der Donau-Bussen-Schule.