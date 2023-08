Fre Di Team erfolgreich bei der Klapprad

Am 22. Juli fand wieder die Klapprad WM in Pfronten am Breitenberg statt. Start war um 10 Uhr mit insgesamt 163 Teilnehmern. Davon neun Teilnehmer aus der Region Riedlingen. Auf der zwölf Kilometer langen Strecke und über 650 Höhenmeter ging es auf den Breitenberg. Zugelassen waren nur Klappräder aus den 70er Jahren. Nach großen Herausforderungen und ganz viel Spaß kamen alle ausgepowert auf dem Breitenberg an. Stoermer Werner erreichte mit dem 15. Platz und einer Gesamtzeit von 1:07:08 das beste Ergebnis. Foto: Walter Kinzinger

