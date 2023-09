Frauenkreis Ummendorf macht Halbtagesausflug

Am Mittwoch, 13. September, fand unser Halbtagesausflug statt. Pünktlich um 13 Uhr starteten wir mit dem Bus und 50 reisewilligen Frauen unseres Frauenkreises nach Siggenweiler bei Tettnang zum Hopfengut N°20. Dort wurden wir schon erwartet und erlebten in zwei Gruppen bei einer sehr interessanten Führung alles „Rund um den Hopfen ‐ vom Anbau bis zur Ernte“. Dabei erfuhren wir, welche anstrengende Handarbeit trotz dem Einsatz moderner Maschinen auch in der heutigen Zeit immer noch nötig ist, um eine hoffentlich gute und ertragreiche Hopfenernte einzufahren.

Im Museum machte uns die Ausstellung nochmal sehr deutlich, wie mühsam und schwer die Arbeit rund um den Hopfenanbau für die Menschen damals gewesen sein musste. Die Begriffe „Hopfenleicht“ und „Spindeldürr“, die jeder bestimmt schon mal gehört hat, haben tatsächlich mit der Verarbeitung, dem Trocknen und der Vermarktung des Hopfens zu tun. Anschließend an die tolle Führung konnte noch im Laden des Hopfenguts eingekauft werden.

Nach dem Aufenthalt im Hopfengut fuhren wir nach Tettnang und genossen das Flair der Stadt bei einem Bummel oder mit einem Café-Besuch. Um 17.15 Uhr trafen sich alle wieder am Bus und wir fuhren zurück nach Reute bei Bad Waldsee. Dort genossen wir im Gasthof „Stern“ ein vorzügliches Abendessen. Gesättigt und erfüllt mit vielen guten Eindrücken und neuen Erkenntnissen kehrten wir gegen 20 Uhr nach Ummendorf zurück.