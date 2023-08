Frauenkreis Ummendorf erfolgreich beim Rosenmarkt

Am 25. Juni veranstaltete der Musikverein Ummendorf den diesjährigen Rosenmarkt. Der Frauenkreis Ummendorf nahm als Aussteller teil.

Das Wetter war toll, die Gäste sehr zahlreich und viele davon unterstützten unsere Vereinsarbeit, entweder mit dem Kauf von selbstgebasteltem Schmuck oder einem der vielen Rosenaccessoires. Auch die Früchtebowle und die selbstgebackenen Teilchen wurden sehr gut angenommen. Dies spiegelte sich auch im Gewinn wieder.

Und diesen Gewinn haben wir komplett gespendet. Am Montag, 7. August, haben wir die Spende von 1.000 Euro an das Kinderhospiz St. Nikolaus in Bad Grönenbach übergeben. Das Kinderhospiz begleitet und unterstützt Familien mit unheilbar und lebensverkürzend erkrankten Kindern und Jugendlichen in der Krankheits– und Sterbensphase sowie in der Trauer. Es gibt derzeit keine kostendeckende Finanzierung, daher ist das Kinderhospiz zum größten Teil spendenfinanziert. Frau Wersig, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit, bedankte sich herzlich für das Engagement vom Frauenkreis Ummendorf.