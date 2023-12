Frauenkreis Ummendorf auch in der Adventszeit aktiv

Mit einer gemütlichen Adventsfeier unter dem Motto „Rast vor Bethlehem“ für die Mitglieder des Frauenkreis Ummendorf bekamen die Frauen eine kleine Atempause und Auszeit von ihrem Alltag geschenkt. Besinnliche Texte und eine Kerzenbetrachtung luden zum Innehalten und Nachdenken ein. Anschließend saßen alle bei Gebäck, Glühwein und Punsch zusammen und ließen den Abend gemütlich ausklingen. Zum Abschluss erhielten die Mitglieder noch das Jahresprogramm 2024, auch dieses wurde wieder sorgfältig vom Vorstand überlegt und ausgesucht.

Traditionell nimmt der Frauenkreis Ummendorf schon seit langer Zeit am Adventsmarkt im Schloss in Ummendorf teil, so auch dieses Jahr am 09./10. Dezember. Am wunderschön ausdekorierten Stand mit allerlei kleinen und größeren weihnachtlichen Artikeln fanden die selbstgestrickten Socken (Strickkreis Ummendorf) in allen Größen ganz schnell neue Besitzer und die köstlichen Weihnachtsplätzchen unserer fleißigen Bäckerinnen wurden ebenso gut an die zahlreichen Besucher verkauft.

Gefühlt viel zu schnell geht für den Frauenkreis Ummendorf das Jahr 2023 zu Ende. Wir kommen dem gemeinnützigen Zweck unseres Vereins auch in diesem Jahr nach und unterstützen Menschen, die in Not geraten sind und helfen dort, wo Hilfe benötigt wird. Vielleicht können wir so als Verein ein Zeichen setzen. Auf der Homepage unter www.frauenkreis-ummendorf.de finden sich weitere Informationen und Aktionen.

Wir danken allen Mitgliedern und allen Menschen, die unseren Verein unterstützen und wünschen für das Neue Jahr 2024 alles erdenklich Gute, Gesundheit und Zufriedenheit.