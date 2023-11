Frauen begegnen sich zum Thema „MACHT. FRAUEN. STARK.“

„Ein provokatives Thema“ so die Vorsitzende des Frauenbund-Bezirkes Ochsenhausen/Illertal, Roswitha Kienle, bei ihrer Begrüßung im Kloster Bonlanden. Auf der KDFB-Homepage heißt es dazu: „Es geht um Macht und Einfluss, um Frauen und ihre Stärke ...“. Schon beim ersten Lied zeigte sich, wie stark 40 Frauenstimmen im Chor klingen.

Die Referentin Monika Göbel zitierte den verstorbenen Papst Johannes XXIII. „Man kann mit einem Hirtenstab heilig werden, aber ebenso mit einem Besen“ und fragte, „Wer möchte denn heilig sein?“. Es wurde festgestellt, dass heilig auch mit Heil und heilsam zusammenhängt. Auf einen Hirtenstab könne man sich stützen, er zeige auch Macht an, die auf unterschiedliche Weise genutzt werden könne, so Göbel. Sie forderte die Teilnehmerinnen auf, die drei Begriffe „Macht“, „Frauen“ und „stark“ durch Gestik darzustellen.

Unterschiedliche starke Frauen wurden von der Referentin vorgestellt. Das Alten Testament erzählt von Mirjam, der Schwester von Mose. Sie zog tanzend mit der Pauke durchs geteilte Meer und wird als eine der drei Führungsgestalten der Befreiungsgeschichte des Volkes Isreal betrachtet. In den Jahren 2015-2016 fand die Sängerin Yael Deckelbaum ihre Berufung als Aktivistin und steht nun an der Spitze einer Friedensbewegung. Am 4. Oktober 2016 begannen jüdische und arabische Frauen gemeinsam das Projekt „March of Hope“. Tausende von Frauen marschierten aus dem Norden Isreals nach Jerusalem mit der Forderung nach Frieden. Das Lied der Sängerin Yael hat 2016 die Botschaft des „Marsches der Hoffnung“ in die ganze Welt getragen. In Kleingruppen waren die Teilnehmerinnen anschließend eingeladen, sich anhand von Impulsen noch mit weiteren Powerfrauen, wie z. B. Jaqueline Straub, Margot Käßmann, Ida Raming oder Jaqueline Straub zu beschäftigen.

Bei der Gestaltung eines Hirtenstabes, Wanderstockes oder auch eines Hexenbesens aus verschiedenem Naturmaterial konnten die Frauen am Nachmittag mit viel Freude ihrer Kreativität freien Lauf lassen.

In der abschießenden liturgischen Feier in der kleinen Klosterkapelle wurden die vielen unterschiedlichen Fähigkeiten der Frauen nochmals in den Mittelpunkt gestellt. Frauen und Männer sind durch die Taufe gleichwertige und vollwertige Mitglieder der Kirche. Sie können und wollen machtvoll mitwirken an der Veränderung von Gesellschaft und Kirche.