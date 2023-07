Französischpreis der Stadt Biberach

Am 24. Juli hat die Freie Waldorfschule das Rahmenprogramm des diesjährigen Französischpreises im Foyer der Stadthalle Biberach ausgerichtet. Bei der jährlich stattfindenden Preisverleihung werden in den Klassen 6 bis 11 (in einigen Schulen auch in den Abiturklassen) drei Preise pro Jahrgang für herausragende Leistungen im Fach Französisch verliehen.

Die Veranstaltung, die vom Kulturamt und der Beauftragten für Städtepartnerschaft Josepha Brugger organisiert wird, hat nicht nur die besonderen Leistungen im Erlernen der Fremdsprache Französisch als Schwerpunkt, es geht auch um den Austausch mit Frankreich und der französischen Kultur als solche. Seit 1967 hat die Stadt Biberach mit Valence eine Partnerstadt, die auch Schüler–Austausch oder Praktika in der jeweiligen Partnerstadt ermöglicht.

Die 6. Klasse spielte nach der Begrüßung ein kleines Theaterstück mit dem Titel „Café de Paris“, welches unsere Französischlehrerin für die Unter– und Mittelstufe, Joelle Ristau, mit den Kindern eingeübt hatte. Abgerundet wurde die Inszenierung durch das toll anzuschauende Kulissenbild, das die Zuschauer sehr anschaulich in die Szenerie eines kleinen Pariser Straßencafé entführte. Der Künstler und dreifache Waldorf–Papa Martin Möller wurde dafür sehr gefeiert.

Nachdem alle Preise verliehen waren, war es Zeit für den Abschluss des Programms. Schüler der Klasse 12 und des diesjährigen Abiturjahrgangs hatten ein Gedicht vorbereitet, das sich um die Themen Toleranz und Rassismus drehte. Im Anschluss gab es mit dem Song „Je Veux“ einen schwungvollen Schlusspunkt. Der kleine Chor, bestehend aus Schülern der Klassen 7, 9 und 10, wurde von Madlenka Merk am Klavier begleitet.