„France Mobil“ an der Jakob-Emele-Realschule

Am 19. Februar besuchte das „France Mobil“ die Fünftklässler der Jakob-Emele-Realschule in Bad Schussenried. Der diesjährige „France-Mobil“-Referent Zachary Brun, der seinen Sitz in Stuttgart hat, ist der Einladung der Fachschaft Französisch gefolgt und sorgte bei den Schüler für einen kurzweiligen Schulvormittag.

„France Mobil“ ist eine Initiative der Kulturabteilung der französischen Botschaft und der Robert-Bosch-Stiftung und verfolgt das Ziel, die Attraktivität und den Charme der französischen Sprache spielerisch und modern an Schulen spürbar werden zu lassen. Daraus soll sich die Motivation entwickeln, die französische Sprache zu erlernen, denn Französisch als wichtige globale Verkehrssprache neben Englisch und Frankreich als wichtigster Handelspartner in der EU sind Gründe genug, bereits in der Schule die Sprache kennenzulernen.

An der Realschule kann Französisch ab der 6. Klassenstufe besucht werden. Am Ende des Schuljahres können die Schüler dann entscheiden, ob sie das Fach Französisch ab Klasse 7 als Wahlpflichtfach weiterführen.

Interessant war, wie es Zachary Brun, der ursprünglich aus Vichy stammt, gelang, ausschließlich in französischer Sprache mit den Fünftklässlern zu kommunizieren. Spielerisch, aktiv und durchaus spaßig lernten die in Französisch noch unerfahrenen Schüler beispielsweise, sich vorzustellen, Richtungen wie rechts und links anzugeben und mithilfe französischer Anweisungen ein Wettspiel durchzuführen.

Die ca.70 Fünftklässler samt ihren Lehrerinnen waren begeistert von dem französischen Vormittag und einige der Schüler waren danach gleich motiviert, Französisch in der 6. Klassenstufe zu lernen.