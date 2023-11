Am Samstag, 11. November, fanden sich gut 25 sportwillige Teilnehmerinnen zum 3. Fitnesstag der Turnabteilung in der Gemeindehalle Ummendorf ein; allesamt gespannt auf die 4stündige Aktion „Go for Fitness“.

Nach der Begrüßung durch die Abteilungsleiterin, startete Silvia Huber mit einem gezielten Warm-Up um den Körper auf das anspruchsvolle Workout vorzubereiten. Nach dieser ersten Einheit war allen Teilnehmerinnen klar, chillen geht anders.

Tänzerisch wurde es dann mit Marilen Jahrman-Lloyd. „Dances und Fun“ stand auf dem Programm. Nach einer Stunde intensivem Tanztraining mit viel Spaß und Energie saßen die Tanzschritte bei allen Tänzerinnen in den Beinen und im Kopf.

In der Pause konnten sich die Teilnehmerinnen mit Getränken, Kuchen und gesunden Snacks versorgen, die Trainingseinheiten Revue passieren lassen und sich auf die folgenden sportlichen Trainingseinheiten vorbereiten.

Gut gelaunt, aber schon etwas ausgepowert, ging es schweißtreibend mit „365“ weiter. Steffi Brand verstand es, mit diesem Ganzkörpertraining alle Muskelpartien zu aktivieren, zu kräftigen auch noch die letzte Muskelfaser zu erreichen.

Bei der Abschlussrunde „Physyolates“ wiederum mit Marilen wurden nochmal genussvoll alle Fasern, Muskeln und Bänder gedehnt und entspannt, so dass die Veranstaltung mit einem ganzheitlichen Trainingsprogramm für den gesamten Körper abgeschlossen werden konnte.

Auf den Gesichtern aller war Erschöpfung aber auch Zufriedenheit zu lesen.

Mit einem herzlichen Dankeschön an die professionellen Trainerinnen, die diesen Fitnesstag möglich machten, an alle Teilnehmerinnen und an das Vorbereitungsteam wurde der Fitnesstag beendet.

Safe the Date: Nach diesem erneut erfolgreichen Verlauf, kann der 4. Fitnesstag „Go for Fitness“ in Ummendorf am Samstag, 16. November 2024, schon mal im Kalender vorgemerkt werden.