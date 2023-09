Fit durch den Herbst

Bei folgenden Sportangeboten des TSV Laupheim sind noch Anmeldungen möglich:

Zumbini am Freitag: Start 22. September um 9 Uhr in der TSV–Halle. Zumbini ist ein frühkindliches Bildungsprogramm, von Zumba und BabyFirst entwickelt. Es fördert, in Begleitung von Musik, die motorischen, kognitiven, sozialen und emotionalen Fähigkeiten des Kindes.

Zumba am Freitag: Start 22. September um 10 Uhr in der TSV–Halle. Unter mitreißender Musik werden leichte Choreographien erlernt, nebenbei die Ausdauer trainiert und die Fettverbrennung angekurbelt. Für Einsteiger geeignet.

CIRCL Mobility: Start 22. September um 11 Uhr in der TSV–Halle. CIRCL Mobility hilft Stress abzubauen, den Bewegungsumfang wieder herzustellen und die Beweglichkeit zu erneuern — und das auf Dauer. Es werden Flexibilitäts–, Atem– und Mobilitäts-Übungen durchgeführt.

PowerWorkout: Start 18. September um 19.15 Uhr in der TSV–Halle. Dynamisches Ganzkörpertraining mit und ohne Geräte. Abwechslungsreiches Training in Parcoursform, als Zirkeltraining oder in Blockaufstellung.

Hatha–Yoga: Start 19. September um 20.05 Uhr in der TSV–Halle. Yoga — vielseitige Körper–, Atem– und Entspannungsübungen helfen dem Menschen in seiner Ganzheit sein Wohlbefinden, innere Ruhe und Ausgeglichenheit zurückzugewinnen.

Ein Einstieg ist bei sämtlichen Sportangeboten jederzeit möglich. Das komplette Kursprogramm ist auf der Homepage www.tsv–laupheim.de zu finden. Fragen zu den Angeboten können gerne unter Telefonnummer 07392/6690 oder per Mail an [email protected] gestellt werden.