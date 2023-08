Fischerverein Rißegg feiert sein 50–jähriges Bestehen

Seit 50 Jahren, genau genommen seit 53 Jahren, besteht der Fischerverein Rißegg. Das halbe Jahrhundert wurde im Juli im Rahmen eines Festes und Ehrungen gebührend gefeiert.

Der Vorsitzende Markus Wunder begrüßte die Zahlreich erschienen Gäste und Mitglieder und fasste die Geschichte des Vereins kurz zusammen. Durch Corona musste die Feier um drei Jahre verschoben werden, so dass das eigentliche Alter 53 Jahre beträgt. Los ging es mit dem See, ab 1972 kam der Grautweiher dazu, wo die Pacht 2004 auslief. 1977 wurde dann die Fischerhütte gebaut und die Bewirtung begann. Im Laufe der Jahrzehnte hat sich die Hütte zu einem zentralen Bestandteil entwickelt und wird auch in der Öffentlichkeit positiv wahrgenommen. 1990 wurde dann die Jugendgruppe gegründet. Diese ist rund um den See aktiv und hatte vor kurzem ein Zeltlager mit den Jugendgruppen aus Ummendorf und Biberach abgehalten. In 1992 kam die Bachpatenschaft zum Brunnenbach dazu. Im Jahr 2009 hat der Verein durch zwingende Ausgleichsmaßnahmen seitens Liebherr und Handtmann die Flachwasserzone dazu bekommen, welche den See stark aufgewertet hat.

Ortvorsteher Tom Abele dankte in seinem Grußwort dem Verein für seinen stolzen 53 Jahre langen Einsatz für den Naturschutz, für die Landschaftspflege, aber auch für das gesellige Zusammensein, der Jugendförderung und Brauchtumspflege.

Der Verein konnte auch Mitglieder für ihr Engagement ehren und der Verein selbst bekam vom Vizepräsidenten des Landesfischereiverbandes für den Bezirk Südwürttemberg Roland Sauter eine Ehrenurkunde mit Medaille für seinen Einsatz für die Ziele der Fischerei. Geehrt wurden auch Tobias Sontheimer, Harald Stöferle, Jürgen Braekau, mit dem goldenen Verbandsehrenzeichen und Reinhold Russ mit dem großgoldenen Verbandsehrenzeichen. Manfred Ruess bekam das großgoldene Verbandsehrenzeichen von Mitgliedern am Abend noch im Krankenhaus überreicht. Er ist wieder wohlauf!

Im Rahmen eines Losverkaufes und Spendenaktion kamen am Abend 525 € zusammen. Die Spende kam dem Kinderhospitz St. Nikolaus im Allgäu zugute. Für die Unterstützung bei der Tombola bedankt sich der Verein herzlichst bei Erne Ruess, der Kreissparkasse Biberach und der Volksbank Biberach.

Der Verein bedankt sich auch herzlichst bei der Stadt Biberach und dem Ortschaftsrat Rißegg für die finanzielle Unterstützung der Feier.