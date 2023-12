Firmen präsentieren sich an der Drümmelbergschule

Bereits zum vierten Mal fand an der Werkrealschule Bad Schussenried der Ausbildertag für die Klassen sieben bis neun statt, bei dem die Schüler mit örtlichen und benachbarten Betrieben in Kontakt treten konnten. Elke Panhans von der IHK Ulm organisierte neben Konrektorin Tanja Lauinger und BO-Lehrerin Karin Cieslikowski die Veranstaltung im Vorfeld. Vor Ort waren Mitarbeiter und Auszubildende der Firmen Carthago, Elektro Rehm, Hämmerle, Lidl, Liebherr, SHW sowie von der Kreissparkasse Bad Schussenried und der St. Elisabeth Stiftung. In verschiedenen Workshops erhielten die Schüler aus vielen Bereichen umfangreiche Tipps und konnten auch in praktischen Übungen ihre Fähigkeiten überprüfen. Somit können sich die Jugendlichen in Ruhe Gedanken machen, welcher Beruf für sie der richtige ist und wo man ein Praktikum absolvieren kann.

Im Anschluss erfolgte die feierliche Unterzeichnung von drei neuen Bildungspartnerschaften zwischen Carthago Reisemobilbau, Lidl, der St. Elisabeth-Stiftung und der GWRS Bad Schussenried sowie der IHK Ulm.

Die Partnerschaften sind ein wichtiger Baustein im Feld der Berufsorientierung und das Ziel ist es, diese weiter auszubauen und zu pflegen. „An einem Strang ziehen - junge Menschen optimal auf das Berufsleben vorzubereiten - diesem Ziel fühlen wir uns als Schule verpflichtet“, so Schulleiterin Stephanie Krueger in ihrer kurzen Ansprache.

Silvia Geppert, Leiterin Bildungsnetzwerk Schule/Wirtschaft, ließ es sich ebenfalls nicht nehmen, ein Grußwort zu sprechen. „Inzwischen sind es über 300 Bildungspartnerschaften, bei denen die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Schulen eine vertragliche Grundlage erhalten haben - heute kommen drei weitere dazu. Hier sind die Partner bereit, langfristig und verlässlich zusammenzuarbeiten“. Froh über die Bildungspartnerschaften war auch Wolfgang Dangel, stellvertretender Bürgermeister, der die Schule und ihre engagierten Lehrer lobte und eine Win-Win-Situation hervorhob: Die Jugendlichen können sich über ihren Traumberuf informieren, die Betriebe finden die für sie richtigen Auszubildenden.

Am Ende waren sich alle Beteiligten einig, dass der Ausbildertag ein großer Erfolg und eine gute Unterstützung für alle Schüler auf ihrem Weg zur Berufsfindung war.