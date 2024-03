Finanzielle Unterstützung von Konzerten

Wie Kantor Ralf Klotz in seinem Jahresrückblick erläuterte, wurde 2023 wieder ein umfangreiches Programm an kirchenmusikalischen Veranstaltungen angeboten. Höhepunkt des Konzertjahres war das große Chor- und Orchesterkonzert mit Werken von John Rutter und Karl Jenkins sowie ukrainischer Musik mit der Evang. Kantorei sowie ukrainischem Chor- und Orchester am 11. November in Biberach und am 12. November in Weingarten, welches die Besucher begeisterte. Kantatengottesdienst, Orgelsommer, Kammerkonzert junger Künstler, Feierabendkonzerte, Chorkonzert zur langen Nacht „Swing in“ mit Belcanto fanden ebenfalls viel Zustimmung. Mehrere Konzerte waren auch Bestandteil des Programms der Heimattage Baden-Württemberg.

Auch das Jahr 2024 bietet wieder eine Vielzahl an konzertanten Darbietungen der beiden Chöre Evang. Kantorei und Belcanto. Ein Kantatengottesdienst am 28. April, Orgelsommer und Gospelkonzert zum Kulturparcours am 13. September. „Oratorium Messias“ - Weihnachtsteil am 1. Dezember (1. Advent), Advents-Chorkonzert mit Trompete am 7. Dezember und das beliebte Weihnachtsliedersingen am 22. Dezember runden das Programm in diesem Jahr ab. Der Chor Belcanto wird am 31. August und 1. September in Valence zwei Gospelkonzerte unter dem Titel „Glorify Jesus“ geben.

Das Jahr 2025 bietet mit der Aufführung der Johannespassion am Karfreitag, 18. April mit den Stuttgarter Hymnus-Chorknaben sowie dem Weihnachtsoratorium I II und III sowie Eingangschor IV von J. S. Bach am 21. Dezember mit der Evang. Kantorei konzertante Höhepunkte.

Zielsetzung des Vereins pro musica sacra e. V. ist es, die evangelische Kirchenmusik in Biberach finanziell zu fördern. Im Mittelpunkt steht dabei die finanzielle Unterstützung von hochkarätigen Konzerten sowie konzertanten Gottesdiensten.

Schatzmeister Klaus Flammer vermeldete eine positive Entwicklung der Finanzen. Diese ermöglicht auch weiterhin die finanzielle Unterstützung besonders bedeutsamer Konzerte sowie entsprechender Werbemaßnahmen.

Das zehnseitige Konzertprogramm für 2024 wurde ebenfalls vom Verein finanziert. Das Programm liegt in Kirchen und öffentlichen Ämtern aus und kann auch über folgende Homepage heruntergeladen werden: www.ralfklotz-kirchenmusikbiberach.de.