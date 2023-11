Finanzhaus Mayer sponsert neue Trikots

Die Fußballabteilung des Sportvereins 1848 Bad Buchau bedankt sich bei Christian Mayer vom Finanzhaus Mayer in Biberach für zwei neue Sätze Jugendtrikots für die E- und D-Jugend. Die Trikots, welche in schickem dunkelblau mit goldenen Applikationen daherkommen, waren zum ersten Mal beim Abteilungsausflug zum Drittligaspiel des SSV Ulm im Einsatz, bei dem die Buchauer Nachwuchstalente als Einlaufkinder mit den Profis auflaufen durften. Aber auch beim Fotoshooting und dem anschließenden Punktspiel trugen die Kinder ihre neuen Trikots voller Stolz. Jetzt können die Nachwuchskicker des Sportvereins Bad Buchau mit ihren Trainern an den Spieltagen im Freien beziehungsweise in der Halle weiterhin erfolgreich auf Torejagd gehen. Nochmal herzlichen Dank an Christian Mayer für diese großzügige Unterstützung.

