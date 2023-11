Final-Läufe der Enduro DM in Burg und Kempenich

Durch die Terminierung der beiden Läufe im Spätherbst ist das schlechte Wetter eigentlich jedes Jahr vorprogrammiert, 2023 machte da keine Ausnahme. In Burg regnete es schon ausgiebig die Tage vor der Veranstaltung.

Die 50 km lange Strecke beinhaltete zwei Sonderprüfungen: eine war in einer Sandkuhle, die zweite war in einem Waldstück auf einem ehemaligen Truppenübungsgelände. Werner Mayer, in der Super-Seniorenklasse Ü50 unterwegs, kam hier in der letzten Prüfung durch den tiefer werdenden Sandboden zweimal zu Fall, konnte aber die restlichen Hindernisse und Prüfungen gut meistern. Er wurde 21. in der Gesamtwertung.

Für Larissa Mayer in der Damen-Klasse war es ein anstrengenderes Wochenende, da sie gesundheitlich angeschlagen an den Start ging. Für die erste Runde reichten die Kraftreserven noch aus, aber in der zweiten Runde fingen die Probleme an. Nach Stürzen und dem Verlust des Hecks rutschte ihr in der zweiten Sonderprüfung das Vorderrad auf einem Stein weg und sie landete in den Büschen. Leider landete das Motorrad dabei auf ihrem Knie. Es dauerte, bis sie wieder auftreten konnte. Sie bekämpfte den Wunsch aufzuhören und fuhr alles zu Ende. Nach knapp 6 Stunden Fahrzeit war sie am Ziel und glücklich mit ihrem vierten Platz.

Auch beim letzten Lauf der Saison in Kempenich regnete es vor der Veranstaltung ausgiebig. Die Sonderprüfungen waren auf einem Acker und in einer Vulkansand-Abbaugrube. Super-Senior Werner Mayer konnte bis auf ein paar Leichtsinnsfehler die Prüfungen und die 3 Runden à 50km gut meistern und belegte am Ende den 18. Platz.

Bei Larissa Mayer verlief es dieses Mal auch besser. Die gefürchtete Vulkanprüfung meisterte sie sehr gut, und sie lag nach der ersten Runde auf dem dritten Platz. In der zweiten Runde fehlte aber bei einer Auffahrt der Schwung und sie fuhr sich fest. Das kostete sie viel Zeit, Kraft und am Ende auch den dritten Platz. In der dritten Runde stand sie im Stau, weil vor ihr Fahrer gestürzt waren und die Auffahrt blockierten. Da die Etappe extrem knapp war, fuhr sie nach der Sonderprüfung ziemlich schnell. Leider bremste sie dann zu spät und schoss geradeaus in eine Kuhweide. Es ging jedoch glimpflich aus und sie schaffte es noch rechtzeitig. Sie kam nach drei Runden mit dem vierten Platz zufrieden und heil ans Ziel.

