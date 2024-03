Feuerwehren in der Gemeinde Hochdorf gut aufgestellt

Die Gemeinde Hochdorf ist im Bereich der Freiwilligen Feuerwehr sehr gut aufgestellt. Das wurde bei der Hauptversammlung in der Gemeindehalle Unteressendorf deutlich. Gesamtkommandant Patrick Christ rekapitulierte die 22 Einsätze im Jahr 2023, eine Steigerung um 7 zum Vorjahr. Die Brandeinsätze (1) hier den kleinsten Teil aus. Nicht zuletzt durch die Nähe zur B 30 machen inzwischen technische Hilfeleistungen (13) und Verkehrsunfälle (8) den Löwenanteil aus. Dass die drei Abteilungsfeuerwehren sich in diesem Bereich vom Einsatzwerkzeug her perfekt ergänzen, ist das Ergebnis von durchdachter, vorausschauender Planung bei der Investition in die Ausstattung der Teilortwehren.

Die 85 aktiven Feuerwehrmänner treffen sich 13 Mal im Jahr zum Üben. Im Sommerferienprogramm der Gemeinde stellt der Tag bei der Feuerwehr immer ein Highlight für die Kinder dar. Bürgermeister Stefan Jäckle betonte, dass Feuerwehrleute kontinuierlich, über Jahre hinweg Freizeit für die Allgemeinheit opfern und sich mit Hingabe, aber auch Risiko in die zahlreichen Einsätze begeben. Er wies auf die Psychosoziale Notfallversorgung für Feuerwehrangehörige hin, die wichtig sei, wenn die Geschehnisse und Bilder eines Einsatzes einen Ehrenamtlichen stark belasten und ins Private verfolgen. Diese Fürsorge wird in den vergangenen Jahren kontinuierlich ausgebaut. So wie auch die Aufgabenfelder der Feuerwehr immer wachsen, angefangen beim Motorsägenlehrgang, über Brände von PV-Anlagen bis hin zum Speziallehrgang zur Elektrifizierung der Südbahn.

Der bisherige Jugendwart Andreas Braun schied aus. Zu seinem Nachfolger wurde der bisherige stellvertretende Jugendwart Florian Mohr gewählt, dessen Amt wiederum Matthias Waibel übernimmt. Im Anschluss erfolgten die Ausgaben der Lehrgangsbescheinigungen und Beförderungen, woraufhin die Ehrungen für 15 und 25 Jahre Dienstzeit vorgenommen wurden. Auch in der Ehrenabteilung wurden Kameraden für 50 Jahre und Herr Georg Geiger sogar für 60 Jahre Dienstzeit bei der Feuerwehr geehrt.

Jäckle dankte Jugendwart Andreas Braun für 15 Jahre und besonders Georg Arold jun., der das Amt des Abteilungskommandanten nach 20 Jahren an Markus Moser übergeben hat.