Feuerwehr-Grundausbildung in Ochsenhausen

Vom 10. Oktober bis 4. November fand in Ochsenhausen wieder ein Truppmann-Lehrgang statt. Hieran nahmen 23 Männer und 4 Frauen teil. Sie kamen aus den Feuerwehren Bronnen, Dettingen, Füramoos, Ingerkingen, Maselheim, Mittelbuch, Mühlhausen, Muttensweiler, Oberessendorf, Ochsenhausen, Orsenhausen, Ringschnait, Rot a.d. Rot, Schweinhausen und Steinhausen a.d. Rottum.

In insgesamt 84 Unterrichtseinheiten wurden ihnen zum Beispiel rechtliche und organisatorische Grundlagen des Feuerwehrwesens und physikalische Hintergründe zur Entstehung von Feuer und zu dessen Bekämpfung näher gebracht. Außerdem lernten die Teilnehmer, wie sie die umfangreiche technische Ausrüstung im Lösch- oder Hilfeleistungseinsatz richtig einsetzen. In den Lehrgang integriert ist außerdem ein umfangreicher Erste-Hilfe-Kurs sowie die Ausbildung zum Sprechfunker. Der Lernerfolg wird am Ende des Lehrgangs in einer schriftlichen Prüfung und einer letzten praktischen Übung überprüft.

Die Ausbilder der Feuerwehr Ochsenhausen wünschen allen Teilnehmern viel Spaß und Erfolg bei ihrer künftigen Tätigkeit in ihrer Feuerwehr und jederzeit eine unfallfreie Rückkehr von ihren Einsätzen.