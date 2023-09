Feuer und Flamme — „Wir brennen fürs Zeltlager“

Mit Beginn der Ferien startete in Mittelbuch das 29. Zeltlager des Sportvereins Mittelbuch. 50 Kinder, sowie das elfköpfige Betreuerteam freuten sich seit Wochen auf das alljährliche Ereignis! Frostig, herbstliche Temperaturen, Wind und starke Regenschauer konnten der guten Stimmung keinen Abbruch tun. So starteten alle entspannt in die Sommerferien. Zum Glück gab es keine größeren Unwettereinbrüche und die zahlreichen Regenschauer, sowie die kühlen Temperaturen wurden am Lagerfeuer oder auf der überdachten Tribüne mit Spielen, Musik und Bastelangeboten überbrückt. Der Donnerstag war einem Besuch der Feuerwehr Biberach gewidmet. Dort erlebten wir eine mehrstündige, sehr interessante Führung. Die Kinder bekamen all ihre Fragen beantwortet, konnten Fahrzeuge und Gerätschaften inspizieren, durch den Hindernis–Parcours in der Dunkelkammer schlüpfen und mit der Handspritze ihr Geschick unter Beweis stellen.

Das absolute Highlight war die Animation eines realen Einsatzes unserer Mittelbucher Feuerwehr. Mit einer Nebelmaschine wurde Rauch im Betreuerraum produziert, welcher dann aus den gekippten Fenstern austrat. Ein fingierter Notruf landete, ohne Wissen der Kinder, auf dem privaten Handy eines Mittelbucher Feuerwehrmanns. Mit Blaulicht und Martinshorn traf diese zwei Minuten später mit zwei Feuerwehrautos auf dem Sportplatz ein und begann Schläuche auszurollen und betrat in Atemschutzausrüstung den völlig eingenebelten Betreuerraum.

Eine Betreuerin musste aus dem Rauch „geborgen“ werden. Die Kinder verfolgten alles genau, teilweise besorgt, da bis dahin noch immer nicht klar war, ob der Einsatz nun echt oder gespielt ist. Eltern und Anwohner wurden natürlich zuvor — unter anderem durch einen WhatsApp–Status — über den animierten Einsatz informiert, so musste sich keiner Sorgen machen.

Im Anschluss konnten die Kinder mit den großen Schläuchen auf dem Sportplatz spritzen und die Feuerwehrautos bestaunen. Danke an unsere Mittelbucher Feuerwehr für das tolle Angebot und den authentisch dargestellten Einsatz, sowie die hervorragende Absprache und Durchführung.

Beim Elternmittag am Samstag gaben die Kinder, neben Kaffee und Kuchen, das selbst gedichtete Zeltlagerlied zum Besten und berichteten über alle Aktionen und die Tage im Zeltlager. Ein rundum gelungenes Zeltlager, das die Vorfreude aufs nächste Jahr bereits heute weckt.