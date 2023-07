Festmesse am Schützensonntag in St. Martin mit Jugendchor

Gleich zum Beginn der Heiligen Messe sangen der Jugendchor aus Guernsey unter der Leitung von Rachel Wright das „Locus iste“. Eine Motette von Anton Bruckner aus St. Florian in Österreich. Dieses populäre Chorwerk hat der tiefgläubige Bruckner zur Einweihung der Votivkapelle im Mariä-Empfängnis–Dom in Linz komponiert. „Locus iste“ (übersetzt Dieser Ort), passte sehr gut in die volle Kirche in St. Martin. Bruckner war ja auch in England, vermutlich ist diese Komposition deshalb so populär. Der Chor mit seinen frischen Stimmen füllte das Kirchenschiff mit seinen Gesängen zur Freude der Gottesdienstbesucher aus.

Dekan Stefan Ruf und Diakon Damian Walosczyk zelebrierten die Messe. An den Messgewändern konnte man jeweils eine rote Rose, die Schützenrose, erkennen. Waloscyk sagte in seiner Predigt, dass Gott, trotz aller Widrigkeiten des Lebens (es gibt aber auch viele gute Momente) mit uns leidet. Dabei zeigte er wiederholt auf das große herabhängende Kreuz über dem Altarraum, um auf diesen Beistand zu vertrauen.

Ruf: „Ihr jungen Menschen seid mit Eurem Gesang und Eurem Glauben Boten und Zeugen dafür, dass der Friede und die Verständigung zwischen Staaten und Nationen möglich wird. Euer Engagement verdient unser aller Respekt und Anerkennung in einer politischen und sozialen Krise in unserer Welt und Zeit. Ihr alle seid Hoffnungsträgerinnen und Hoffnungsträger, dass das in so guter Weise hier in Biberach durch Euer Konzert und Euren Gesang gelingen kann. Vielen Dank und Gottes Segen ihnen allen! Viele Grüße nach Guernsey“. Die Dirigentin des Chores Rachel Wright sagte uns, dass sie sich sehr freue, hier zu sein, „unser Chor hat 52 Mitglieder“.

Nach mehreren Liedern des Jugendchores und kurz vorm Ende der Hl. Messe kam der Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr aus Biberach zum Hauptaltar, um mit Pauken und einer Trompete, die der Leiter des Spielmannszuges Daniel Horb selbst spielte und für eine „weltliche Stimmung“ sorgte.

Großer Applaus „für alle“, wie es eine Gottesdienstbesucherin mit Freude formulierte. Und der Bundestagsabgeordnete Josef Rief: „Es hat mir sehr gut gefallen“. Hoch von der Orgel spielte Johannes Striegel das „Lied zur Woche: „Rund um mich her ist alles Freude“, das war das Zeichen für alle mitzusingen.