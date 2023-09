Festgottesdienst „Mariä Geburt“ in Mittelbiberach

Mit einem Festgottesdienst wurde das Fest „Mariä Geburt“ in Mittelbiberach, im Pfarrgarten, gefeiert. Pfarrer Wunibald Reutlinger hielt die Festmesse mit vielen Ministranten. Die Historische Bürgerwehr war wieder in großer Zahl angetreten, die diesem Gottesdienst ein besonderes Gepräge gaben. Herrlicher Sonnenschein, viele Menschen, Musikanten, alle in ihren historischen Trachten ergaben ein erhebendes Bild.

Schon der Einzug der Bürgerwehr, dann Pfarrer Reutlinger mit den in weiß gewandeten Ministranten und die vielen Gläubigen erzeugen eine Szenerie, die alleine schon in Richtung zur Dankbarkeit zeigt.

Mit dem Eingangslied „Maria breit den Mantel aus“, dem „Allein Gott in der Höh’ sei Ehr’“ begann die Heilige Messe.

Pfarrer Reutlinger verwies in seiner Predigt, dass Maria eine von uns ist und dass ihr Lebensweg viel Ähnlichkeiten mit unserem zeigt: nämlich Höhen und Tiefen. Der Weg des Lebens erschließe sich im Gehen. Gott biete uns seine Hilfe an, aber gehen müssten wir selber. „Auch wenn wir hinfallen, müssen wir aufstehen und weitergehen, auch wie Jesus seinen Kreuzweg gegangen ist. Wichtig ist es, dass wir den Weg nicht gleichgültig gehen.

„Denn viele Menschen sind heute gleichgültig unterwegs, gerade im Glauben. Ein Christ soll sich mit seinen Taten decken, was Christus will. Wie mit Maria sollen wir Gott vertrauen. Denn wir können nicht tiefer fallen als in die Arme Gottes“, so Reutlinger. Der Ruf Gottes sei immer eine Form von Berufung. Das heißt wir sollten auch für andere da sein in dieser Mitwelt, und die Menschen seien immer Mitmenschen.

Maria hat Geburtstag, wie wir und sie sei eine von uns. Ihr Leben hat einen Anfang, daraus könne sich auch für uns viel ergeben, das hieße, dass auch das Schwierige im Leben noch Sinn ergebe.

Mit der anschließenden Totenehrung, mit Kranzniederlegung am Denkmal neben der Kirche, wurde das Fest beendet. Nicht bevor aus den Gewehren der Bürgerwehr die Salutschüsse durch den Pfarrgarten hallten und dem gemeinsam gesungenen Mittelbiberacher Heimatlied. Wegen des Heimatfestes in Biberach gab es diesmal keinen Empfang im Grünen.