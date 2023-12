Fest der Heiligen Luzia in Wennedach

Das Luziafest ist ein Brauch, der vor allem in Skandinavien und auch in Süddeutschland verbreitet ist. Am 14. Dezember feierten die Wennedacher fast schon traditionell das Lichterfest der Heiligen, beginnend mit einer Andacht in der Wennedacher Kirche. Unser Pfarrer Dr. Amann erzählte aus dem Leben der Heiligen Luzia. Im Anschluss der Andacht wurden in der Kirche Windlichter für alle bereitgestellt für die Lichterprozession durchs Dorf. Ein Mädchen aus Wennedach, mit einer Lichterkrone auf dem Kopf und weißem Gewand, ging dem Zug voran, vorbei an festlich beleuchteten Weihnachtsfenstern. Auch eine Bläsergruppe aus Reinstetten spielte vor der Kirche und später auch vor der alten Schule, dem Treffpunkt des Lichterzuges. Dort brannten Feuerschalen, der Dorfchristbaum und die große Weihnachtskrippe vor der alten Schule sind in der Weihnachtszeit abends immer beleuchtet und trugen zur adventlichen Stimmung bei. Trotz regnerischem Wetter erfreuten sich die zahlreichen Besucher an der Musik, an Punsch, Glühwein und Grillwürsten.

