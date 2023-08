Ferienprogramm der Stadtkapelle Bad Buchau

Zur Musik– und Instrumentenwerkstatt der Stadtkapelle Bad Buchau am 22. August durften die Musiker 21 Kinder begrüßen.

Nach einem Begrüßungsspiel und dem Verteilen der Stempelkarten ging es für die eine Gruppe mit kräftigen Basteleien los. Im Vereinsheim der Stadtkapelle wurden aus allerlei Materialien verschiedene Instrumente gebaut. Von Klassikern wie der Rassel oder Trommel bis hin zum Highlight–Instrument des Tages: eine Trompete aus Gartenschlauch und Trichter!

Die andere Gruppe vergnügte sich zunächst an den Spielstationen draußen. Hier erwartete die Kinder das „Triff den Bass“-Spiel, bei dem sie Bälle in eine Tuba beziehungsweise ein Tenorhorn werfen durften. Zudem konnten die Kinder ihre Treffsicherheit an der Ballschleuder üben. Zur Stärkung gab es beim Wechsel der Gruppen einen Mohrenkopf-„Dätsch“ für alle.

In der letzten Stunde ging es dann für alle an die letzte Station: Instrumente ausprobieren. Nachdem kräftig auf der gebastelten Trompete geübt wurde, durften die Kinder nun eine echte Trompete und weitere Instrumente ausprobieren. Und siehe da, einige Naturtalente wurden direkt entdeckt! Zum Schluss gab es für alle eine Teilnehmerurkunde mit den erreichten Punkten beim Ballspiel, sowie ein kleines Süßigkeiten–Mitbringsel für die restlichen Ferien.

Wer seinem neu entdeckten Talent weiterhin nachgehen möchte darf sich gerne bei der Musikschule Bad Buchau ([email protected], 0175 9622981) melden.