Feel Good beim ersten Altheimer Fitnesstag

Der Tag begann mit einem abwechslungsreichen Sportprogramm und endete mit einem gemeinsamen Abendessen im Sportheim: Knapp 40 Teilnehmer und Teilnehmerinnen waren am Samstag, dem 16. September, zum ersten Fitnesstag nach Altheim gekommen, um gemeinsam Sport zu treiben ‐ das Angebot reichte von Hula-Hoop über Aroha bis zu einer Herz-Zentrum-Meditation.

Der Fitnesstag ist eine Veranstaltung der Abteilung Fitness und Gymnastik der SG Altheim. Die Abteilungsleiterin Tamara Huber eröffnete im Bürgerhaus das bunte Sportprogramm. Anschließend folgten die Teilnehmer und Teilnehmerinnen ihren Kursleiterinnen in die jeweiligen Räumlichkeiten. Die unterschiedlichen Sportangebote wurden in ganz Altheim ausgeübt. Am Sportplatz wurde sich auf Trampolinen beim Jumping Fitness ausgepowert.

Im Bürgerhaus wurde neben einer Herz-Zentrum-Meditation, Hula-Hoop, Tabata und Dance Fitness angeboten. Außerdem probierten sich die Teilnehmerinnen an der Tanzart Aroha und an der Trainingsmethode HIIT aus. Passend zu dem Motto „Feel Good“ wurden die Teilnehmer und Teilnehmerinnen während dem Fitnesstag mit leckeren Snacks versorgt. Nach dem Sportprogramm trafen sich alle Beteiligten im Sportheim in Altheim, um gemeinsam den Abend ausklingen zu lassen. Hier blieb ausreichend Zeit zum persönlichen Austausch.

Am Ende des Tages bedankte sich die Abteilungsleiterin bei allen Helfern und Helferinnen sowie den geschulten Übungsleiterinnen Nathalie Guggenmoser, Heike Schleicher, Monika Huber und Adelheid Moll. Insgesamt war es eine rundum gelungene Veranstaltung, bei der alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen auf ihre Kosten kamen.