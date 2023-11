Federsee-Kleintierschau 2023

Die Kleintierzuchtverein Z549 Federsee und Z391 Bad Schussenried / Bad Buchau veranstalteten am 4. und 5. November wieder gemeinsam die Federseeschau in der Ausstellungshalle des Kleintierzüchter Bad Schussenried / Bad Buchau im „Alten Dohlenried“ in Bad Buchau. Die Züchter beider Vereine stellten sich mit ihren Tieren den kritischen Augen der Preisrichter. Die Tiere wurden nach den rassespezifischen Merkmalen des Zuchtstandards bewertet. Wer dabei die höchsten Punktzahlen erreicht hatte, wurde am Samstagabend im Rahmen des Züchterabends bei der Siegerehrung bekannt gegeben.

Kaninchen wurden nur vom Federsee-Verein ausgestellt. Hier konnte Herrmann Merk gleich mit Platz drei (380,5 Pkt.) und zwei (382,5 Pkt.) zwei Vereinsmeistertitel ergattern. Geschlagen wurde er aber von Anton Fiesel (384 Pkt.). Anton hatte auch die beste Häsin und Rammler des Vereins (beide 96,5 Pkt.). Ebenfalls erhielt er, neben Herrmann Merk, einen Landesverbandsehrenpreis (LVE). Anton Fiesel war an diesem Abend der große Gewinner, denn bei den Hühnern holte er einen doppelten Vereinsmeistertitel (mit 368 Pkt. Platz drei und mit 375 Pkt. Platz zwei). Alfons Moll konnte seinen Titel des ersten Vereinsmeisters verteidigen (377 Pkt.). Die beste Henne vom Verein Federsee hat deshalb auch Alfons Moll. Den besten Hahn beziehungsweise Täuber hatte Anton Fiesel. Beide wurden mit einem LVE ausgezeichnet.

Der Verein Bad Schussenried / Bad Buchau hatte auch Vereinsmeistertitel zu vergeben. Karl-Heinz Miehle bekam den dritten Platz (470 Pkt.) und Sylvia Merk den zweiten Platz (472 Pkt.). Aber niemand konnte Martin Miehle schlagen (479 Pkt.). Gregor Blaser wurde mit Seidenhühnern schwarz Erster Jugendvereinsmeister (467 Pkt.). Im Bereich der Tauben wurde Martin Miehle mit 469 Pkt. Dritter und sein Bruder Karl-Heinz Miehle mit 470 Pkt. Zweiter. Erster Vereinsmeister wurde Günter Kumme mit 475 Pkt.

Landesverbandsehrenpreise bekamen Sylvia Merk und Günter Kumme. Die beste Henne des Vereins hatte Gregor Blaser und den besten Hahn hatte Matin Miehle. Zahlreiche Gäste trugen zu einer gelungenen Schau bei und füllten die Vereinsgaststätte.