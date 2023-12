Faustballer des TSV Riedlingen auf dem dritten Platz

Nachdem der erste Spieltag der Bezirksliga Süd in Biberach mit 4:4 Punkten abgeschlossen wurde, stand nun die Rückrunde in Bad Waldsee an. Der TSV musste dabei stark ersatzgeschwächt antreten und man wusste vor Spielbeginn nicht so recht, wie sich die angeschlagenen Spieler sowie Neuling Ulrich Rief auf dem Platz präsentieren würden. Im ersten Spiel gegen den späteren Meister vom SV Erlenmoos hielt die TSV-Fünf anfangs ganz gut mit, konnte letztendlich aber die 0:2 Niederlage nicht abwenden. Gegen die TG Biberach 2 entwickelte sich ein sehr spannendes und ausgeglichenes Spiel, in dem die Riedlinger in der Verlängerung des dritten Satz mit 15:13 das bessere Ende für sich hatten.

Im dritten Spiel des Tages war der TSV dem Gastgeber von der TG Bad Waldsee in allen Belangen unterlegen und man musste eine deutliche 0:2 Niederlage hinnehmen. Abschließend wartete mit dem TV Wasserburg ein unangenehmer, spielstarker Gegner auf die Riedlinger. Ohne Auswechselspieler angetreten, mobilisierte der TSV die letzten Kräfte und konnte den viel umjubelten 2:1 Satz-Erfolg verbuchen.

Somit haben die Faustballer des TSV Riedlingen die Hallensaison in der Bezirksliga Süd auf einem achtbaren dritten Platz beendet. Mit dieser Saison endet auch die aktive Karriere von Leistungsträger und Mannschaftsführer Dirk Sagasser, der knapp 30 Jahre lang für die 1. Mannschaft der TSV-Faustballer auf Punktejagd ging.

In der vergangenen Hallenrunde kamen folgende Spieler zum Einsatz: Dirk Sagasser, Sergej Kutsch, Ulrich Rief, Jochen Schmid, Frank Müller, Andreas Rauch und Ralf Wegenast.

Die TSV-Faustballer würden sich über neue Mitspieler und Interessenten freuen. Ein unverbindliches „Schnuppertraining“ ist - nach vorheriger Absprache - problemlos möglich. Bei Interesse bitten wir um Kontaktaufnahme über [email protected]