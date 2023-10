Faszinierende Logistik

In vier Generationen ist das Familienunternehmen Utz zu einem in Süddeutschland unverzichtbaren, modernen Lebensmittelgroßhändler herangewachsen. Ein Anlass für die Katholische Erwachsenenbildung der Seelsorgeeinheit „Heimat Bischof Sproll“ zu einer Betriebsbesichtigung.

Bei Berlinern, Kaffee und alkoholfreien Getränken präsentierte Inhaber Rainer Utz zusammen mit seinem Neffen, Geschäftsführer Matthias Utz, Geschichte und aktuelle Situation des ständig erweiterten Unternehmens, das mit einer sehr schlanken Verwaltung auskommt und 90 Prozent des Strombedarfs mit der eigenen PV-Anlage decken kann. Das Aktionsgebiet der 20 LKWs reicht von Ludwigburg bis ins Alpenvorland von Freiburg bis Ingolstadt oder Garmisch. Beliefert werden Einzelhandelsgeschäfte, aber auch Campingplätze, Tankstellen, Kioske, Bäcker und Metzger mit Lebensmitteln, Getränken oder Non-Food-Produkten. Dazu kommt auch die Beratung der Kunden, besonders wichtig für Dorf- oder Bürgerläden. Absolut zeitgemäß werden auch Läden ohne Personal in abgelegenen Gegenden versorgt, in denen Kunden durch Scannen und digitales Bezahlen einkaufen, oder der Automatenverkauf, etwa an Tankstellen. Erstaunlich breit gefächert ist die Berufsausbildung bei Utz, so dass man bei den 127 Mitarbeitern immer wieder auf „Eigengewächse“ zurückgreifen kann.

Geführt vom jungen Assistenten der Geschäftsleitung und Personalchef, Gabriel Haas, konnten die Besucher im Lager fasziniert beobachten, wie die Kommissionierer mit ihren Elektrofahrzeugen durch die Gänge vor und zwischen den riesigen Regalen flitzen. Vom Zentral-PC erhalten sie über Kopfhörer Anweisung, welche der 7.000 Artikel sie in die Rollwagen auf ihren Fahrzeugen laden müssen. Die fertig beladenen Rollwagen kommen in die Auslieferungszonen, wo die Fahrer sie im Laufe der Nacht in ihre LKWs laden. Bei Nacht sind dagegen die Anlieferbereiche vom Lager absolut getrennt. Die Fahrer der Gabelstapler sehen auf ihrem computergesteuerten Display, wo sie die Artikel lagern müssen. Im besonders gesicherten Tabakwarenlager untersucht eine Kamera automatisch jeden ausgehenden Karton auf seinen Inhalt. Im Mammut-Kühlschrank herrschen 5 Grad. Besonders Mutige wagten sich auch kurz in die ‐22 Grad des Tiefkühllagers.

Mit einem herbstlichen Gesteck bedankte sich Elisabeth Türck im Namen der KEB für die Gastfreundschaft und die hoch interessanten Informationen.