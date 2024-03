Familienzentrum St. Uta feiert Palmsonntag

An Palmsonntag, trafen sich die Igel-, Mäuse- und Froschkinder mit ihren Erzieherinnen im Schlosshof in Uttenweiler. Die Kinder hatten wunderschöne Palmen mitgebracht. Im Schlosshof waren bereits auch schon viele andere große und kleine Gemeindemitglieder mit bunt geschmückten Palmen versammelt, um auf die Ministranten und den Pfarrer zu warten. Nach der Palmweihe sangen die Kindergartenkinder das Lied „Jesus zieht in Jerusalem ein“, bevor alle in einer langen Prozession zur Kirche zogen. Nach einem feierlichen Einzug sangen die Kinder „Wir fangen an, fröhlich zu sein…“ als Begrüßungslied. Danach verließen die Erzieherinnen mit den Kindern die Kirche, um im Gemeindesaal einen kindgerechten Palmsonntagsgottesdienst zu feiern. Mit Eglifiguren und verschiedenen Materialien stellten die Kinder die Geschichte vom Einzug Jesus in Jerusalem nach. Rechtzeitig zum Segen wurden alle von einem Ministranten wieder abgeholt und in die Kirche begleitet. Dort sangen die Kindergartenkinder zum Abschluss noch das Lied „Halte zu mir guter Gott, bevor Pfarrer Dolderer für alle den Segen sprach. Nach dem Gottesdienst bekamen alle Kinder noch eine Palmbrezel.

