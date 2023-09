Familientag in der Tennsiabteilung

Am letzten Ferientag veranstaltete die Tennisabteilung einen Familientag mit Kleinfeldturnier. Bei herrlichem Wetter mit Kaffee, Kuchen und Burgern kamen vor allem die Kids auf Ihre Kosten. Am Ende gab es nur Sieger, was für alle Teilnehmer auch mit einer schönen Medaille belohnt wurde. Mit strahlenden Gesichtern und auch etwas ausgepowert ließ man den erlebnisreichen Tag in gemütlicher Runde ausklingen, bevor man nach Hause ging. Dem Abteilungsleiter Wolfgang Staible und seinem Organisationskomitee ist es zu verdanken, dass dieses Event für alle Teilnehmer ein voller Erfolg wurde und in guter Erinnerung bleibt. Foto: Ralf Herrmann

