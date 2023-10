Familienforum feierte zweites Soulfood

Mit einem kleinen Einstieg vor dem 200 Jahre alten Backhäusle in Goldbach begrüßte das Familienforum die bunt gemischte Gruppe. Anschließend ging es gemeinsam in die Kapelle, um dort über das wunderbare und tiefgründige Thema „die Seele“ zu sprechen. Mit einer Mischung aus Meditation, lustigem Quiz, Gebet und stimmungsvoller Musik konnte jeder für sich innehalten, nachdenken und entdecken, was die Seele für ihn bedeutet.

„Ein gutes Essen hält Leib und Seele zusammen!“ Nach diesem Motto bekam jeder Besucher eine leckere, frisch gebackenen Seele. In geselliger Runde gab es im Sonnenschein die Gelegenheit für einen gemeinsamen Austausch. So fand das SOULFOOD einen gelungenen Abschluss im Garten der Kapelle.

Wir danken Allen fürs Kommen und freuen uns auf das nächste SOULFOOD! Euer Familienforumteam.