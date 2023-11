Familien aus Uttenweiler treffen sich zur St. Martinsfeier

Am Montag, 13. November, trafen sich die Kinder und ihre Familien mit den Erzieherinnen des Kindergartens St. Uta zur St. Martinsfeier in der Pfarrkirche St. Simon und Judas in Uttenweiler. Leider musste der geplante Laternenumzug mit anschließendem Martinsspiel wetterbedingt kurzfristig in die Kirche verlegt werden.

Dort wurden gemeinsam die traditionellen Laternenlieder gesungen und die Kirche erstrahlte in einem bunten Lichtermeer, dank der vielen, individuell gestalteten Laternen der Kinder. Danach zogen alle mit ihren Laternen zum katholischen Gemeindesaal. Für das leibliche Wohle gab es dort Hot Dogs, Martinsgänse, Punsch und Glühwein und bei netten Gesprächen ließen wir die Feier gemütlich ausklingen. Wir danken allen Helfern, die dazu beigetragen haben, dass die St. Martinsfeier so schön war.