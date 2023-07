Fahrt in die Punkteränge in zwei verschiedenen Klassen

Beim vierten Lauf der German–Cross–Country–Serie (GCC) in Goldbach hatte es viel Sonne, der Staub wurde aber durch Bewässern weitgehend in Schach gehalten. Die Strecke ging über die Motocross–Strecke sowie durch einen Obstgarten und einen Acker.

Larissa Mayer vom AMC Biberach ging in zwei verschiedenen Klassen an den Start. Am Samstag startete sie in der Klasse Women, am Sonntag war sie die einzige Frau in der Klasse Sport 2. Am Samstag kam sie gut vom Start weg und reihte sich als Sechste ein. Die Strecke war für sie nur rund sechs Minuten lang, das heißt sie wurde viel befahren und wurde von Runde zu Runde zerschlagener.

Es war für Larissa ein zähes Rennen, immer wieder fuhr sie auf die Fahrer der Beginner–Klasse auf und musste sich an ihnen vorbeikämpfen. Sie machten nicht unbedingt gerne Platz, wenn eine schnellere Fahrerin von hinten kam, das machte das Rennen ziemlich ermüdend. Nach eineinhalb Stunden rutschte ihr bei einem Angriff von hinten das Vorderrad in der Kurve weg und sie stürzte. Das Ganze kostete Larissa zwei Plätze. Eine Runde später fuhr sie erneut auf den Beginnerpulk auf. Ein Fahrer vor ihr stürzte, sie war zu nah dran um auszuweichen und fuhr direkt in ihn hinein. Daraufhin begann ihre Verfolgungsjagd. Obwohl sie die anderen Frauen nicht mehr sah, zog sie an. Kurz vor dem Ziel fehlten ihr noch zehn Sekunden auf den siebten Platz. So wurde es der achte Platz, immerhin ein Platz im vorderen Drittel. In der Gesamtwertung steht sie nun auf Platz vier.

Am Sonntag war der Start zwar zufriedenstellend, aber es staubte deutlich mehr als am Vortag. So nahm sie erst mal das Tempo raus und versuchte nicht zu stürzen. Die Strecke war extrem ausgefahren, man fuhr eigentlich nur von Loch zu Loch. Die ersten 45 Minuten liefen richtig gut, sie konnte sogar etliche der Männer überholen. Aber dann musste sie in die Box, da ihre Arme komplett verkrampft waren. Sie konnte den Lenker nicht mehr halten, die Schläge aufgrund der Löcher waren zu extrem. Sie ging dann nochmals auf die Strecke und stellte fest: langsam fahren war anstrengender als Gas zu geben. Sie fuhr nach 30 Minuten nochmals in die Box, beendete das Rennen aber immerhin auf dem 19. Platz und somit in den Punkterängen. „Ich hätte nie gedacht dass ich am Sonntag bei Sport 2 in die Punkte fahre.“ In der Gesamtwertung steht Larissa in dieser Klasse auf Rang 25.