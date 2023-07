Am 19. Juli begaben sich die Schülerinnen und Schüler der Beruflichen Schule Riedlingen auf eine aufregende Exkursion zum Landtag von Baden–Württemberg in Stuttgart. Der Ausflug bot den Schülern die seltene Gelegenheit, das Herz der Demokratie Baden–Württembergs zu erkunden. Nach einer kurzen Sicherheitseinweisung wurden wir über die Aufgaben der einzelnen Beteiligten, vom Protokollanten bis zur Präsidentin aufgeklärt und in den Plenarsaal geführt.

Das Verfolgen der Plenarsitzung war ein Höhepunkt der Exkursion. Zunächst konnten wir Herrn Innenminister Strobls Rede zu den politischen Folgen des Missbrauchsskandals in der baden–württembergischen Landespolizei hören.

Nach der anschließenden kontroversen Aussprache folgte ein zunächst trocken anmutender Tagesordnungspunkt, nämlich die zweite Lesung des Gesetzentwurfs der AfD zu bezahlbarem Wohnraum. Dieser Eindruck verflog schnell. Während die Politiker der übrigen Fraktionen den Gesetzentwurf als handwerklich unsauber und wenig zielführend bezeichneten, betonte Hr. Klauß von der AfD, dass es das Ziel des Gesetzesentwurfs sei„Eigenheim[e] statt Flüchtlingsheim[e]“ zu fördern. Die SchülerInnen der BSR konnten im Rahmen dieser Debatte miterleben, wie die Abgeordneten lebhaft diskutierten, debattierten, leidenschaftlich stritten und schlussendlich über Gesetzesvorlagen abstimmten. Im Anschluss an die Plenarsitzung hatten die Schülerinnen und Schüler die Gelegenheit, Fragen an die Abgeordneten Dörflinger (CDU/Biberach), Bogner–Unden (Grüne/Sigmaringen) und Steyer (AfD/ Hechingen–Münsingen) zu stellen. Dies ermöglichte es ihnen, eigene Fragen an die Abgeordneten zu formulieren, was zu einer lebendigen Debatte führte.

Der Besuch des Landtags von Baden–Württemberg war zweifellos eine bereichernde Erfahrung für alle Teilnehmer. Die Schülerinnen und Schüler konnten hautnah erleben, wie Demokratie in der Praxis funktioniert und wie politische Entscheidungen getroffen werden.

Nicht zuletzt erkannten einige Schülerinnen und Schüler auch neue berufliche Perspektiven, nämlich die Mitarbeit in einem Abgeordnetenbüro oder im Landtag.

Nach einer kurzen Mittagspause wurde alles noch mit einem Besuch im Haus der Geschichte abgerundet. Dieser Tag wird sicherlich noch lange in Erinnerung bleiben und möglicherweise den ein oder anderen Teilnehmenden dazu inspirieren, sich politisch zu engagieren.