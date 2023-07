Europa kennen lernen mit Erasmus+

Für die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen neun und zehn, des Gymnasiums Ochsenhausen (GO), stand das Schuljahr ganz im Zeichen des Austauschs. Im Rahmen des europäischen Förderprogramms „Erasmus +“ besuchten die Jugendlichen das „Clogher Road Communitiy College“ Dublin und die französischen Partnerschulen „Collège Vivant Denont“ sowie das Lycée „Pontus de Tyard“ in Chalon, Burgund, und erlebten für eine Woche den Alltag in den beiden europäischen Ländern.

Auf der Reise nach Irland stand neben den Sehenswürdigkeiten der Hauptstadt auch eine kleine Forschungsarbeit zur irischen Sprache auf dem Programm: Das Institut „Conradh na Gaeilige“ mit dem Forschungsschwerpunkt irisch–gälische Sprache koordinierte eine Fragebogenaktion, mittels der die Jugendlichen aus Ochsenhausen die Bedeutung des Irischen im Alltag der Menschen auf die Spur kommen konnten. „Das Erasmus–Förderprogramm ist immer an Themen gebunden, die eng mit der Kultur des Landes verwoben sind“, berichtet Anja Längle. Die Englischlehrerin begleitete zusammen mit Oliver Kübler die 22 Schülerinnen und Schüler nach Irland.

In Frankreich drehte sich alles um die Themen „Ernährung und Gastronomie“ — kein Wunder, sind doch die Charolais–Rinder aus der Region weltbekannt. Hinzu kommt, dass die französische Küche längst zum immateriellen Kulturerbe der Unesco gehört. So durften die jungen Besucher selbst Hand anlegen und echte Charolais–Hamburger herstellen. „Die Schülerinnen und Schüler haben in dieser Woche unglaublich viele Eindrücke gesammelt“, freut sich Sonja Krieger–Pinnel, die den Austausch organisierte. „Vor allem der Aufenthalt in den Familien vertiefte die Kenntnisse in den Bereichen Sprache und Alltagswissen“, so die Pädagogin. Neben Sonja Krieger–Pinnel besuchte auch Silke Sperling mit einer Gruppe Zehntklässler das Burgund.

Beim Gegenbesuch von Iren und Franzosen wurden dann sechs Wochen später mit Konstanz und München die Highlights Süddeutschlands erkundet.

„Dank dem Erasmus+-Programm war der Austausch für unserer Schülerinnen und Schüler kostenneutral. Zum Nulltarif lernten die Jugendlichen einen kleinen Teil Europas kennen“, betont Schulleiterin Elke Ray. Und schließlich darf eines nicht vergessen werden: Es entstanden auch neue Freundschaften.