Ertinger Kirchenchor beim Salzburger Adventssingen

Am ersten Adventswochenende ging es in die Mozartstadt nach Salzburg zum berühmten Adventssingen, das es dort schon seit 1946 gibt. Jährlich strömen zigtausend ZuhörerInnen aus 38 Ländern zu den Aufführungen mit über 150 Sängern, Musikanten, Schauspielern und Hirtenkindern aus Salzburg.

Die ZuhörerInnen wurden durch dieses unverwechselbare berührende Adventssingen belohnt. Die Akteure haben sich in die Herzen des Publikums mit Innigkeit, Schlichtheit, Zuwendung, Hoffnung und Freude gespielt. Tief berührend und ergriffen wurde in beiden Aufführungen am Ende der Andachtsjodler gesungen.

Rund um die Aufführungen im Großen Festspielhaus und in der Pfarrkirche St. Andrä blieb noch genügend Zeit, in der wunderschönen Stadt zu flanieren, sich von adventlicher und winterlicher Atmosphäre bezaubern zu lassen und die besondere Salzburger Kulinarik zu genießen.

Vor der Rückfahrt feierten die SängerInnen mit ihren Angehörigen das Hochamt im Salzburger Dom mit. In einer solch außergewöhnlichen Stadt ist eigentlich jeder Aufenthalt zu kurz, da es dort so viel zu entdecken gibt.