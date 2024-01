Ertingen

Zwei Fachwerkgiebel machen zu schaffen

Ertingen / Lesedauer: 2 min

Das Sattler-Holl-Haus wird vorerst keine dauerhafte Instandsetzung vonseiten der Gemeinde erfahren. Vielmehr sollen nur vorläufige Sicherungsmaßnahmen durchgeführt werden. (Foto: Wolfgang Lutz )

Zwei Außenfassaden an denkmalgeschützten Gebäuden, die sich im Besitz der Gemeinde Ertingen befinden, befinden sich in einem sanierungsbedürftigen Zustand. Zum einen geht es um das sogenannte „Kaplaneihaus“, das auch von Vereinen genutzt wird, und um das ehemalige Sattler-Holl-Haus an der Michel-Buck-Straße 1, das leer steht und das vonseiten der Gemeinde in naher Zukunft auch keiner Nutzung zugeführt wird.