Ertingen

Wertschätzung für bürgerschaftliches Engagement

Ertingen / Lesedauer: 3 min

Die Geehrten mit Bürgermeister Jürgen Köhler (rechts). (Foto: Wolfgang Lutz )

Wohl kaum in einer anderen Gemeinde wie Ertingen, wird das Ehrenamt so geschätzt und hochgehalten. Seit 20 Jahren werden hier Jahr für Jahr Bürgerinnen und Bürger ausgezeichnet, die zehn, 15, 20 oder gar mehr Jahre lang als Funktionsträger in kirchlichen Organisationen, Feuerwehr, in kommunalen Gremien und vor allem in Vereinen ehrenamtlich tätig sind.