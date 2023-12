Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 für das Ertinger Pflegeheim St. Georg weist Erträge in Höhe von 3.775.000 Millionen Euro aus, denen Aufwendungen mit 3.851.000 Millionen Euro gegenüber stehen. Somit ergibt sich ein prognostizierter Verlust in Höhe von 76.000 Euro. „Ich rechne dabei immer eher konservativ und kann mir vorstellen, dass am Ende des Jahres doch wieder eine schwarze Zahl steht“, so Heimleiter Stefan Binder. Hatte man bei der Prognose für den Haushalt 2023 ein Minus von 74.000 Euro eingerechnet, könne man von einem Jahresgewinn in Höhe von 10.000 Euro ausgehen, „vielleicht sogar noch etwas mehr“, so die Aussage des Heimleiters.

Nach drei schwierigen Jahren wieder Normalität

Für Stefan Bühler ist es immer wichtig, dem Gemeinderat rückblickend ein Feedback über St. Georg zu geben, um damit auch zu zeigen, wie hier gewirtschaftet und gearbeitet und was auch für das Wohl Heimbewohner und Personal getan wird. Auf jeden Fall sei nach drei schwierigen Jahren in Zeiten von Corona wieder Normalität im Haus eingekehrt. Dies drückt sich sowohl in der Stimmung beim Personal als auch bei den Bewohnern aus. Die Pflegesatzverhandlungen im März dieses Jahres haben ein Plus von 10,85 Prozent bei zwölfmonatiger Laufzeit inklusive Schlüsselverbesserung ergeben. Das traditionelle Sommerfest konnte mit Maximal-Besucherzahl durchgeführt werden und das Haus weist wie seit Jahren fast immer eine Vollbelegung aus. Wichtig für ihn ist auch, dass sich im Jahr 2023 der „Arbeitskreis Zukunft Seniorenzentrum St. Georg“ gegründet hat, der bereits richtungsweisende Ergebnisse dem Gemeinderat vorlegen konnte, über die auch ein Beschluss gefasst wurde.

Preisanpassung nötig

Die Prognose für das Wirtschaftsjahr 2024 weist Erträge in Höhe von 3.775.000 Millionen Euro (2023: Ansatz 3.592.000 Euro) und Aufwendungen mit 3.851.000 Euro (2023: Ansatz 3.666.200 Euro) aus. Dadurch entsteht ein voraussichtlicher Abmangel in Höhe von 76.000 Euro. Laut Heimleiter Stefan Bühler soll sich ab dem Jahr 2026 wieder ein positiver Trend einstellen. Im wesentlichen ist der Erfolgsplan 2024 geprägt von den Erträgen aus allgemeinen Pflegeleistungen mit 2.560.000 Euro (2023: 2.440.000 Euro), Erträge aus Unterkunft und Verpflegung mit 700.000 Euro (2023: 675.000 Euro). Bei den Umsatzerlösen geht man von 150.000 Euro (2023: 120.000 Euro) aus. Hier wirkt sich die Anpassung der Kosten für Essen auf Rädern mit 110.000 Euro aus. „Nach zehn Jahren mussten wir unsere Preise anpassen, um hier kostendeckend zu arbeiten“, so Heimleiter Stefan Bühler.

Personalkosten schlagen zu Buche

Positiv wirkt sich auch aus, dass keine Corona bedingten Mehrkosten für Mindereinnahmen anfallen. Steigende Lebenshaltungs- und Energiekosten machen auch vor dem Pflegeheim nicht halt, wobei sich der Wegfall der Energiekosten-Umlage und auch der Wechsel des Stromanbieters positiv auswirken. Dem Wirtschaftsplan 2024 werden Aufwendungen in Höhe von 3.851.000 Euro prognostiziert (2023: 3.665.200 Euro). Hier schlagen die Personalkosten mit 2.430.000 Euro (2.320.000 Euro) zu Buche. Sozialabgaben 640.000 Euro (2023: 590.000 Euro). Aufgenommen im Haushaltsplan für das Jahr 2024 hat Heimleiter Bühler 34.000 Euro für Beraterhonorare für das „Zukunftsprojekt Pflegeheim Ertingen“. „Der Sitzungsbeschluss des Gemeinderates vom November 2023 gibt uns Sicherheit“, so Stefan Bühler. Weiter sind 5000 Euro Darlehenszinsen für fällige Investitionskredite ab dem Jahr 2025/26 eingestellt. „Wenn wir das Bauvorhaben umsetzen wollen, müssen wir Darlehen aufnehmen.“ Die mit 1.740.900 Euro aufgebauten liquiden Mittel könne man ebenfalls in die Baumaßnahme mit einfließen lassen.

Erster Bauabschnitt könnte 2025 fertig sein

Wie die einzelnen Bauabschnitte für das Pflegeheim aussehen könnten, darüber hatte Stefan Bühler ebenfalls schon ein Realisierungskonzept erarbeitet. So geht er mit der Fertigstellung des ersten Bauabschnitts im Jahr 2025 aus. Ein Jahr später könnten die Neubauten bezogen werden, was auch zu einer Einnahmensteigerung führen wird. Bis Ende 2027 könnte der Umbau des Bestandsbaus der Pflege im Erdgeschoß erfolgen und ein Jahr später noch Umbau- und Fertigstellungsmaßnahmen und dann auch Bezug. Sein möglicher Meilensteinplan sieht ab dem Jahr 2029 einen Regelbetrieb vor, der ein Pflegeheim mit drei Wohngruppen mit jeweils 14 Plätzen beinhaltet, eine Tagespflege mit 15 Plätzen, einen ambulanten Pflegedienst und den Betrieb von betreuten Wohngruppen vor.